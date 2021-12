Adrian Mutu, mare favorit pentru postul de selecționer - Cum comentează Gică Hagi posibila mutare

Adrian Mutu este mare favorit să preia funcția de selecționer al României după refuzul lui Dan Petrescu de a-i pregăti pe tricolori. Gică Hagi a comentat, la finalul partidei dintre Dinamo și Farul (0-2) pe marginea subiectului.







"E un campion, un jucător fantastic, un antrenor la început. Nu eu decid, dar ce am văzut, l-am analizat, am jucat şi contra lui, am văzut personalitate, ştie fotbal, cunoaşte fotbal.







A jucat la nivel mare şi poate să compenseze lipsa de experienţă, e dedicat, arătă încredibil pe bancă. Mi-a plăcut de el.







(n.r. despre Dan Petrescu că a refuzat echipa naţională) Nu ştiu ce a făcut, nu mă bag la lucrurile astea, sunt lucrurile lui, el ştie cel mai bine şi a luat decizia" - Gică Hagi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I, citat de News.ro.











În aceste condiții, drum liber spre funcția de selecționer al României are Adrian Mutu.

Mirel Rădoi a plecat de la naționala României după ce a ratat calificarea la CM de fotbal din 2022 (Qatar), iar FRF-ul a purtat discuții cu Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu pentru a-l înlocui. Toti au refuzat postul.



În aceste condiții, Adrian Mutu este pariul FRF-ului pentru postul de selecționer. El a pregătit naționala Under 21, iar ultima dată s-a aflat la FC U Craiova 1948 (de unde a fost îndepărtat din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare). Este pentru a doua oară în carieră când Dan Petrescu refuză să preia prima reprezentativă (și prima dată era tot antrenor al CFR-ului).





