VIDEO Dinamo a încheiat anul cu o nouă înfrângere (0-2 cu Farul) - Cum arată clasamentul din Liga 1 la finalul lui 2021

​Dinamo nu și-a putut bucura fanii la ultimul meci din 2021, trupa lui Mircea Rednic cedând, scor 2-0, în Ștefan cel Mare contra celor de la Farul. Disputa a tras cortina peste Liga 1 în acest an.

Jefte (53') și Ganea (56') au punctat pentru constănțeni într-o partidă contând pentru etapa cu numărul 21.



Au evoluat echipele:

Dinamo: Eşanu - G. Creţu, R. Popa (Nunici '64), Giafer, Kainourgios - Borduşanu (Bani '82), Carp, Itu, Măgureanu (C. Stan '82) - Torje (Amzar '72) - Ivanovski (Ţîră '82). Antrenor Mircea Rednic

Farul: Aioani - Mladen, Larie, Ghiţă, De Nooijer - Romario Pires (Dussaut '74), Artean, Grameni (Pitu '64) - Ganea (A. Petre '64), Jefte Betancor (N. Popescu '82), Ciobanu (Purece '64). Antrenor Gheorghe Hagi



În urma acestui rezultat, Dinamo încheie anul pe locul 15 (penultimul) cu 12 puncte, în timp ce Farul se află pe loc de play-off (se găsește pe 6, cu 32 de puncte).

Etapa XXI, rezultate complete:

FC Voluntari vs UTA Arad 2-1

Gaz Metan Mediaş vs CSU Craiova 1-1

Rapid București vs FC Botoşani 1-1

Academica Clinceni vs Chindia Târgovişte 0-1

CFR Cluj vs FC Argeş 1-0

Sepsi Sf. Gheorghe vs FCSB 0-0.

FC U Craiova 1948 vs CS Mioveni 0-0

Dinamo București vs Farul Constanţa 0-2