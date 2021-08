Lionel Messi a rămas fără echipă, dar Manchester City nu este interesată - Ce atacant își dorește Pep Guardiola

"În momentul acesta nu ne gândim la el", a spus Guardiola când a fost întrebat într-o conferinţă dacă este interesat de Messi, fostul său jucător la Barcelorna, informează Reuters.





Guardiola a făcut această declaraţie la o zi după ce City l-a transferat pe mijlocaşul Jack Grealish de la Aston Villa în schimbul sumei de 100 de milioane de lire sterline, record pentru Premier League.









Guardiola a spus că şi-ar fi dorit, ca fan, ca Messi să-şi încheie cariera la Barcelona, dar clubul trebuie să fie sustenabil. Messi este "jucătorul cel mai extraordinar pe care l-am văzut în viaţa mea", a adăugat tehnicianul.





Harry Kane, căpitanul naţionalei Angliei, dar a precizat că transferul nu se va putea face fără acordul lui Tottenham, scrie El a confirmat că City se interesează de, căpitanul naţionalei Angliei, dar a precizat că transferul nu se va putea face fără acordul lui Tottenham, scrie Agerpres





Kane mai are trei ani de contract cu echipa din nordul Londrei, iar presa a scris că el vrea să plece după un nou sezon fără trofeu pentru Spurs.





Noul antrenor al lui Tottenham, Nuno Espirito Santo, a spus că atacantul este esenţial pentru planurile clubului în noua stagiune.

Harry Kane a postat, vineri, un mesaj în social media, în care a precizat că va reveni sâmbătă la club, conform programului, şi că nu a refuzat niciodată să se antreneze.

"Sunt aproape zece ani de când am debutat la Spurs. În fiecare an, voi – fanii – mi-aţi arătat susţinere totală şi iubire. De aceea doare când citesc unele comentarii din această săptămână, prin care este pus sub semnul întrebării profesionalismul meu. Nu intru în detalii, dar vreau să clarific că nu aş refuza niciodată şi nu am refuzat niciodată să mă antrenez. Voi reveni la club mâine, conform programului. Nu aş face nimic care să pună în pericol relaţia pe care o am cu fanii care mi-au arătat susţinere fermă în perioada de când sunt la club. Aceeasta a fost întotdeauna situaţia şi aşa este şi astăzi", este mesajul lui Kane, potrivit News.ro.

În altă ordine de idei, Guardiola a menţionat că mai mulţi fotbalişti ai lui City, printre care extrema portugheză Bernardo Silva, vor să plece, dar sunt sub contract.





City o va întâlni pe Leicester City, deţinătoarea Cupei Angliei, sâmbătă, pe Wembley, în Supercupa Angliei (Community Shield).