Euro 2020: Germania, victorie spectaculoasă în fața campioanei en-titre (4-2 vs Portugalia)

Portugalia; Rui Patricio – Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – W. Carvalho (R. Silva ’58), Danilo, B. Silva (Sanches ’46), B. Fernandes (Moutinho ’64), Diogo Jota (A. Silva ’83) – Ronaldo. Selecţioner: Fernando Santos.

Germania: Neuer – Ginter, Hummels (Can ’62), Rudiger – Kimmich, Gundogan (Sule ’73), Kroos, Gosens (Halstenberg ’62) – Havertz (Goretzka ’73), Gnabry (Sane ’87), Muller. Selecţioner: Joachim Low.

Partida a fost arbitrată de englezul Anthony Taylor.

⏰ RESULT ⏰



\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF9\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA Germany win six-goal EURO classic in Munich!



Did you see that coming? \uD83D\uDE31#EURO2020