Euro 2020: Belgia, primul loc în Grupa B (3-0 vs Rusia) / "Dublă" pentru Romelu Lukaku

Belgia: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen (Vermaelen ’77) – Castagne (Meunier ’27), Dendoncker, Tielemans, T. Hazard – Mertens (E. Hazard ’72), Lukaku, Carrasco (Praet ’77). Selecţioner: Roberto Martinez.

Rusia: Shunin – Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiua, Zhirkov (Karavaev ’43) – Odzoev, Barinov (Diveyev ’46) – Zobnin (Mukhin ’63), Golovin, Kuzyayev (Cheryshev ’30, Miranchuk ‘63) – Dzyuba. Selecţioner: Stanislav Cherchesov.

Partida a fost arbitrată de spaniolul Antonio Mateu Lahoz.

⏰ RESULT ⏰



\uD83D\uDD25 Lukaku at the double against Russia

⚽️ Substitute Meunier also on scoresheet



\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA\uD83C\uDD9A\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA Fair result? #EURO2020