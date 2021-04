Zidane surprinde după remiza cu Chelsea - Ce a declarat antrenorul Realului

Real Madrid a reușit doar o remiză pe teren propriu contra lui Chelsea, în prima manșă a semifinalelor UCL. Zinedine Zidane și Thomas Tuchel și-au exprimat opinia cu privire la meci, cât și despre șansele pe care echipele lor le au pentru calificarea în marea finală.





Realul pleacă cu a doua șansă pentru calificarea în finala UCL, după ce a terminat la egalitate,Karim Benzema a marcat unicul gol al Realului în minutul 29, după ce Pulisic reușise să deschidă scorul pentru Chelsea.Cu toate acestea,de rezultatul obținut de echipa sa marți seară.„Odată ce am marcat,și am controlat mult mai mult jocul. Suntem <<în viață>> și mergem la Londra cu ideea de a câștiga. În general,", a declarat antrenorul francez.„Ne-am chinuit în primele 25 de minute, dar apoi ne-am descurcat”, a adăugat Zidane.Antrenorul Realului a punctat și faptul căpentru a putea fi odihniți pentru returul de pe Stamford Bridge.Pe de altă parte,, s-a declarat nemulțumit de faptul că madrilenii au marcat dintr-o fază fixă. El a adăugat că apoi, echipa sa ””.„A fost puțin dezamăgitor scorul la pauză dar este important că am rămas calmi și nu ne-am pierdut încrederea. Viteza și intensitatea au scăzut și am simțit că am obosit.", a punctat managerul lui Chelsea. A doua semifinală a Ligii Campionilor le aduce față în față pe PSG și Manchester City , miercuri de la ora 22:00.