Español
English

Print
YM
E-mail
Mai mare|Mai mic
Comentarii

România, prezentă totuși la Euro 2020 - Va avea doi arbitri

de Silviu Dumitru     HotNews.ro
Miercuri, 21 aprilie 2021, 20:12 Sport | Fotbal


Ovidiu Hategan
Ovidiu Hategan
Foto: Darren Staples / PA Images / Profimedia
​Comisia de Arbitri a UEFA a numit brigăzile pentru meciurile care se vor disputa în această vară la Campionatul European de fotbal. Potrivit uefa.com, printre arbitrii de pe listă se află şi Ovidiu Haţegan şi Istvan Kovacs.

De asemenea, Stephanie Frappart, din Franţa, va fi prima femeie parte a unei brigăzi de arbitri de la Campionatul European masculin. Ea va fi arbitru de rezervă.

Arbitrii centrali de la Euro vor fi următorii: Felix Brych (Germania), Cüneyt Çakır (Turcia), Carlos Del Cerro Grande (Spania), Andreas Ekberg (Suedia), Orel Grinfeeld (Israel), Ovidiu Alin Hategan (România), Serghei Karasev (Rusia), Istvan Kovacs (România), Bjorn Kuipers (Olanda), Danny Makkelie (Olanda), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spania), Michael Oliver (Anglia), Daniele Orsato (Italia), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalia), Daniel Siebert (Germania), Anthony Taylor (Anglia), Clément Turpin (Franţa), Slavko Vinčić (Slovenia), Fernando Rapallini (Argentina).

Rappalini şi brigada sa vor arbitra la Euro 2020 în cadrul unui schimb între UEFA şi Conmebol. Drept urmare, va arbitra la Copa America 2021 o brigadă din Europa, cu spaniolul Jesus Gil Manzano.

Asistenţii lui Ovidiu Haţegan vor fi Sebastian Eugen Gheorghe şi Radu Adrian Ghinguleac, iar cei ai lui Kovacs vor fi Vasile Florin Marinescu şi Mihai Ovidiu Artene, informează News.ro.








Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

















330 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Sport
Fotbal
Tenis
Roland Garros 2019
Teamball
Snooker
Motor
Extrem
Alte sporturi

ESRI

ULTIMA ORA
20:56 ​VIDEO Liga 1: CSU Craiova, încă un pas greșit în lupta pentru titlu (1-1 vs FC Botoșani)
20:50 Polițiștii locali din Timișoara au găsit patru dintre cei șase bărbați suspectați că au participat la crima dintre migranți
20:32 Cazul bărbatului din Pitești mort în urma intervenției brutale a forțelor de ordine: A fost reținut și un jandarm - surse
20:28 Navalnîi, „în pericol grav”, trebuie evacuat în străinătate (experți ONU)
20:17 Varianta indiană a coronavirusului: neliniști și multe necunoscute
20:12 România, prezentă totuși la Euro 2020 - Va avea doi arbitri
20:05 Curtea de Conturi Europeană acuză UE că nu scoate suficienți bani din programele spațiale / Exemplul SUA
20:00 Rafael Nadal, cu emoții în optimi - Set cedat contra locului 111 ATP
19:58 Polițiștii locali din Timișoara au găsit patru dintre cei șase bărbați suspectați că au participat la crima dintre migranți
19:44 DigiSport: Mircea Lucescu, scandal cu suporterii lui Dinamo Kiev, chiar în timpul meciului! Ce le-a strigat antrenorul român
19:40 SUA: Anchetă federală asupra poliției din Minneapolis
19:32 VIDEO Ioana Mihăilă, primele declarații în calitate de ministru al Sănătății: Multe proiecte au început în mandatul lui Vlad Voiculescu, le voi continua fără ezitare / L-am întrebat pe Voiculescu dacă crede că voi supraviețui
19:32 România s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal feminin (35-20 vs Macedonia de Nord)
19:27 ATP Barcelona: Fabio Fognini, descalificat în turul secund - Italianul a înjurat un arbitru de linie
Ultimele 24 de ore

Top 10 articole cele mai ...

DOCUMENT PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat un act adițional la protocolul Coaliției / Noul ministru al Sănătății va fi propus miercuri VIDEO
Doi dintre fondatorii USR, foști președinți de filială, se alătură AUR
VIDEO Imagini tulburătoare: Poliția din SUA a împușcat fatal o adolescentă de culoare cu o oră înainte de pronunțarea verdictului în cazul uciderii lui George Floyd
EXCLUSIV Proiectele imobiliare controversate care vor merge mai departe după ce Nicușor Dan a suspendat PUZ-urile sectoarelor. Miza cea mai mare e la sectorul 2
Cum explică premierul de ce nu l-a detașat din Ministerul Sănătății pe omul care îi dădea informații lui Dragnea, deși Voiculescu i-a trimis 7 cereri
Șase răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabililor pe tema Declarației unice 2021 pentru cei care realizează venituri din chirii
Ioana Mihăilă, medic și secretar de stat în mandatul lui Vlad Voiculescu, este propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sănătății
​Business report: ​​Veți primi și compensații și despăgubiri la întreruperea energiei electrice. Mafia apelor. O „măcelărie” care nu există: administrarea Pilonului II de pensii
SUA: Derek Chauvin, găsit vinovat pentru toate capetele de acuzare în legătură cu uciderea lui George Floyd / Familia lui Floyd: Decizia, importantă pentru întreaga țară și chiar pentru întreaga lume
VIDEO Sunt fructele de mare produse de post? Răspunsul Arhiepiscopului Teodosie


Hotnews
Despre noi:
Site
Forum
MyHotNews
Redacţie
Contact
Publicitate

Agenţii de ştiri
Reuters
France Presse
Agerpres
Parteneri Media:
Euractiv
RFI
Deutsche Welle
Parteneri:
GTS
Medlife
Tremend
Esri Romania


Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.



powered by
developed by

Termeni si conditii de utilizare ©Copyright 2006 - 2019 Hotnews.ro. Toate drepturile rezervate HN28
Date personale colectate de Hotnews.ro
Contactează-ne