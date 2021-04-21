România, prezentă totuși la Euro 2020 - Va avea doi arbitri

De asemenea, Stephanie Frappart, din Franţa, va fi prima femeie parte a unei brigăzi de arbitri de la Campionatul European masculin. Ea va fi arbitru de rezervă.
Arbitrii centrali de la Euro vor fi următorii: Felix Brych (Germania), Cüneyt Çakır (Turcia), Carlos Del Cerro Grande (Spania), Andreas Ekberg (Suedia), Orel Grinfeeld (Israel), Ovidiu Alin Hategan (România), Serghei Karasev (Rusia), Istvan Kovacs (România), Bjorn Kuipers (Olanda), Danny Makkelie (Olanda), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spania), Michael Oliver (Anglia), Daniele Orsato (Italia), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalia), Daniel Siebert (Germania), Anthony Taylor (Anglia), Clément Turpin (Franţa), Slavko Vinčić (Slovenia), Fernando Rapallini (Argentina).