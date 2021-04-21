România, prezentă totuși la Euro 2020 - Va avea doi arbitri





Rappalini şi brigada sa vor arbitra la Euro 2020 în cadrul unui schimb între UEFA şi Conmebol. Drept urmare, va arbitra la Copa America 2021 o brigadă din Europa, cu spaniolul Jesus Gil Manzano.





Asistenţii lui Ovidiu Haţegan vor fi Sebastian Eugen Gheorghe şi Radu Adrian Ghinguleac, iar cei ai lui Kovacs vor fi Vasile Florin Marinescu şi Mihai Ovidiu Artene, informează News.ro.

De asemenea, Stephanie Frappart, din Franţa, va fi prima femeie parte a unei brigăzi de arbitri de la Campionatul European masculin. Ea va fi arbitru de rezervă.Felix Brych (Germania), Cüneyt Çakır (Turcia), Carlos Del Cerro Grande (Spania), Andreas Ekberg (Suedia), Orel Grinfeeld (Israel),, Serghei Karasev (Rusia),, Bjorn Kuipers (Olanda), Danny Makkelie (Olanda), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spania), Michael Oliver (Anglia), Daniele Orsato (Italia), Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (Portugalia), Daniel Siebert (Germania), Anthony Taylor (Anglia), Clément Turpin (Franţa), Slavko Vinčić (Slovenia), Fernando Rapallini (Argentina).