VIDEO Liga 1: Sepsi Sfântu Gheorghe, victorie în deplasare (2-1 vs Hermannstadt)

Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a 25-a din Liga 1.

Pentru Sepsi au înscris Golofca ('12) şi Vaşvari ('65, penalti), iar golul formației Hermannstadt a fost înscris de Bagaric ('25).





Hermannstadt: Cristiano – Măţel, Matricardi, Scarlatache, Opruţ – Petrescu (Addae ’71), Dâlbea, Aosman, Mayoral – Sîntean (Karanovic ’71), Bagaric (Sebaihi ’87). Antrenor: Liviu Ciobotariu





Sepsi: Niczuly – Deligiannidis, Bouhenna, B. Mitrea, Dumitrescu (Ştefănescu ’62) – Gonzalez (Vaşvari ’61), Tincu, Achahbar (Ninaj ’72) – Golofca (Aganovic ’77), Safranko, Petrila (Tamas ’46). Antrenor: Leo Grozavu.

În urma acestui rezultat, Sepsi ocupă locul 4 (40 de puncte), iar Hermannstadt se află pe poziția a 14-a (22 de puncte).