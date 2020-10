​VIDEO Liga 1: Hermannstadt vs CSU Craiova 0-1 - Bancu a înscris / Pigliacceli a apărat un penalti

Formaţia CS Universitatea Craiova a învins, sâmbătă seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a noua a Ligii I.

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 33.





În minutul 37, Pigliacelli a apărat un penalti executat de Mayoral, acordat pentru un fault în careu, informează News.ro.



Au evoluat echipele:





Hermannstadt: Cristiano – Vodă (Mustivar ’46), Viera, I. Stoica, Opruţ – Dâlbea (Alhassan ’63), Addae – Caiado (Bastos ’11), Mayoral, Jo Santos – Fabio Fortes (Karanovic ’63, Sintean ’86). Antrenor: Ruben Albes





CSU Craiova: Pigliacelli – Mitran (Bălaşa ’65), Papp, Acka, Bancu – Nistor, Bic, Cicâldău (Căpăţână ’47) – Baiaram, Mamut (Tudorie ’66), Ofosu (Bărbuţ ‘90+2). Antrenor: Cristiano Bergodi

FC Hermannstadt vs CSU Craiova 0-1Poli Iași vs FC ViitorulCFR Cluj vs Gaz Metan MediașChindia Târgoviște vs FCSB