​VIDEO Liga 1: FC Argeș urcă în clasament (2-1 vs FC Voluntari)

FC Argeş: Micle – Tofan, Leca, Maric, Muşat (Şerbănică ’90) – Drăghici (Marakis ’78), Şerban, Prepeliţă, Grecu (Popa ’63) – Meza Colli – Blejdea (Mirica ’78). Antrenor: Ionuţ Moşteanu





FC Voluntari: Rîmniceanu – C. Costin, Balaur, Armaş, Kocic (Vlad ’60) – Borţoneanu (Lopes ’46), De Lucas, I. Gheorghe – Mailat (Mihai ’79), Betancor (Stoica ’70), A. Popa (Anderson ’60). Antrenor: Mihai Teja

Pentru gazde au marcat Meza Colli '33 și Grecu '55, în timp ce Gheorghe a înscris din penalti pentru oaspeți '66.În minutul 90+2, Balaur (FC Voluntari) a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.Academica Clinceni vs Sepsi Sfântu GheorgheFC Botoșani vs UTA AradFC Hermannstadt vs CSU CraiovaPoli Iași vs FC ViitorulCFR Cluj vs Gaz Metan MediașChindia Târgoviște vs FCSBPartida dintre Dinamo București și Astra Giurgiu, care era programată vineri, de la ora 21:00, a fost amânată din cauza cazurilor numeroase de Covid-19 de la echipa giurgiuveană.