​VIDEO Liga 1: FC Botoșani vs UTA Arad 2-3 / Vlad Morar aduce victoria oaspeților cu o reușită din lovitură liberă

În minutul 48, după golul de 2-2, tehnicianul gazdelor, Marius Croitoru, a fost eliminat, informează News.ro.



Au evoluat echipele:





FC Botoşani: Pap – Braun, Chindriş, Ţigănaşu, Holzmann (Papa ’76) – Rodriguez, Florescu (Camara ‘76) – Caia (Fili ‘8, Tîrcoveanu ’76), Ongenda, Keyta – Roman (Toutou ’67). Antrenor: Marius Croitoru





UTA Arad: Iacob – Bustea, Albu, Benga, Rrumbullaku – Ursu (Oroian ’73), Roşu, Isac (Erico ’48), Rusu (Ioniţă '90+3) – C. Rus (Buhăcianu ’85), Morar (Klapan ’85). Antrenor: Laszlo Balint

Au marcat Keyta ’27 (penalti) şi Florescu ’33 (penalti) pentru gazde, respectiv Morar ‘4, ’72 (din lovitură liberă) şi Erico ’48 pentru oaspeţi. Vezi aici reușitele. FC Botoșani vs UTA Arad 2-3FC Hermannstadt vs CSU CraiovaPoli Iași vs FC ViitorulCFR Cluj vs Gaz Metan MediașChindia Târgoviște vs FCSB