​VIDEO Bundesliga: Borussia Dortmund, învinsă de Augsburg / Record negativ pentru Schalke 04 (Rezultatele zilei)

Alte rezultate înregistrate sâmbătă:

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig 1-1

Arminia Bielefeld vs FC Koln 1-0

Borussia Moenchengladbach vs Union Berlin 1-1

Mainz 05 vs VfB Stuttgart 1-4

Augsburg get to enjoy the view from the top tonight \uD83D\uDC4B#BLMatchday pic.twitter.com/a72R8LfUxE — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 26, 2020

Chiar dacă Borussia a avut o posesie de 80% și 18 șuturi spre poartă (față de 6 ale gazdelor), Uduokhai '40 şi Caligiuri '54 au adus victoria lui Augsburg. Vezi aici cele două reușite.

După ce a pierdut cu 8-0 (vs Bayern Munchen) în prima etapă, Schalke continuă seria de rezultate negative. Echipa antrenată de David Wagner a încasat 11 goluri în primele două etape, după ce a pierdut, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în fața celor de la Werder Bremen. Aici poți urmări cele mai importante momente ale partidei. Hoffenheim vs Bayern MunchenFreiburg vs Wolfsburg