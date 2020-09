VIDEO Liga 1: Sepsi întoarce scorul și câștigă în deplasare (2-1 vs FC Voluntari)

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a cincea a Ligii I, în care gazdele au condus cu 1-0, potrivit News.ro.

Vezi aici reușitele. FC Voluntari a deschis scorul prin Mailat, în minutul 4. Pentru Sepsi au marcat Purece ’55 şi L. Fulop ’83.



Au evoluat echipele:





FC Voluntari: Rîmniceanu – Costin (Puel ’57), Balaur, Armaş, Vlad – Căpăţînă, De Lucas, I. Gheorghe (Bortoneanu ’79) – Mailat, Eric (Betancor ’10), Grădinaru (Veiga Lopes ’79). Antrenor: Mihai Teja





Sepsi: Niczuly – Dimitrov, Bouhenna, Mitrea, Fl. Ştefan (Nouvier ’46) – Kovacs (Purece ’46), Fofana (L. Fulop ’58), Dragomir (Aganovic ‘7) – Golofca (Bajrovic ’79), Safranko, Ştefănescu. Antrenor: Leo Grozavu

