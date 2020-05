Bayern Munchen a trecut fără emoții, scor 5-0, pe teren propriu, de Fortuna Dusseldorf, într-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Germaniei. Robert Lewandowski a înscris golul meciului cu o execuție cu călcâiul.



Golurile bavarezilor au fost marcate de Jorgensen ’15 (autogol), Pavard ’29, Lewandowski ’43, ’50 şi Davies ’52.

Au avut loc sâmbătă:

Hertha Berlin - Augsburg 2-0

Mainz - Hoffenheim 0-1

Schalke - Werder Bremen 0-1

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1-2

Bayern - Dusseldorf 5-0

Se vor disputa duminică:

Borussia Monchengladach - Union Berlin

Paderborn - Borussia Dortmund

Va avea loc luni:

FC Koln - Leipzig



Clasament:



1 Bayern 67 puncte

2 Borussia 57 (un meci mai puțin)

3 Bayer Leverkusen 56

4 Leipzig 55 (un meci mai puțin).



Aici poți vedea golul reușit de Lewandowski:



