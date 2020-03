​Cupa României: Poli Iași, în semifinale după un final de meci electrizant (3-2 vs CSU Craiova)

Breeveld a deschis scorul în minutul 13, după ce a executat un lob superb de la marginea careului (Horșia a trimis o pasă pe apărarea visătoare a oltenilor). În minutul 42, Horșia a dublat avantajul gazdelor cu o foarfecă laterală (acesta se afla singur în mijlocul careului oltenilor).





Dan Nistor a reaprins speranțele oltenilor după ce a reușit o dublă: a transformat un penalti în minutul 55 și a profitat de o eroare a portarului Denis Rusu, care nu a reușit să rețină un șut de la distanță în minutul 90.

Echipa lui Mircea Rednic a dat lovitura în minutul 90+2, când Breeveld a reușit dubla cu o lovitură de cap. Centrarea decisivă i-a aparținut lui Passaglia.

"Sunt fericit, mă bucur pentru băieţi. Ştiu că sufereau, muncă multă, sacrificii şi rezultatele nu veneau. Au venit într-un meci în care noi ne-am califcat în semifinale. O victorie muncită, poate şi mai frumoasă pentru că am înscris în ultimul minut de prelungiri. Dar mi-aş fi dorit să nu ajungem acolo. Am avut 2-0, puteam să facem şi 3-0. Nu ne-am relaxat, Craiova este o echipă puternică, ne-a apărat foarte bine. Nu pot decât să-I felicit pe jucători pentru efort. La 2-2 nu mai ştiam pe cine să înjur, pe cine să bat, să mă bat singur...", a spus Rednic în direct la Digi Sport.





Poli Iaşi: Rusu – Cabral, Frăsinescu, Klimavicius, Şerban – De Iriondo, Breeveld, Horşia (Omoh ’54), Grădinaru – Luckassen (Mahamadou ’72), Andrei Cristea (Passaglia ’59) . Antrenor: Mircea Rednic





CSU Craiova: Pigliacelli – Ivan, Acka (Bancu ’88), Dielna (Qaka ’46), Vătăjelu – Nistor, Cosic, Cicâldău – Mihăilă, A. Popescu (Koljic ’24), Bărbuţ. Antrenor: Corneliu Papură





Arbitri: Andrei Chivulete - Ciprian Dan, Mihai Marica - Florin Andrei; Observatori: Dan Jiga, Felix Grigore

Comitetul de Urgență al FRF a anunțat unde va avea loc finala Cupei României.





Ultimul act al competiției se va disputa la Craiova, pe Stadionul "Ion Oblemenco", în data de 23 mai 2020. Ora nu a fost încă stabilită.





Poli Iaşi – CSU Craiova 3-2 (Breeveld '13, '90+2, Horșia '42 / Nistor '55 pen, '90)

Joi, 5 martie





De la ora 20:00 / Hermannstadt – FCSB (Stadionul Municipal Sibiu).

Meciul va fi transmis în direct la Digisport, Telekom Sport și Looktv.





În caz de egalitate după 90 de minute, vor avea loc cele două reprize de prelungiri, iar după caz loviturile de departajare.

"Cred că am făcut o primă repriză destul de modestă, nu este normal să începem aşa meciul. După 2-0 ne-am revenit. Aşa este fotbalul, ne-am relaxat, dacă te relaxezi poţi primi gol şi să plăteşti. Noi în seara asta am plătit cash. Am revenit de la 2-0, am pus presiune, adversarul nu a contat în repriza a doua pe atac, dar am fost naivi la ultima fază să primim gol, asta a fost deranjant",