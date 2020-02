VIDEO Faza serii în Champions League: Cum a reușit Lionel Messi să depășească doi adversari

Lionel Messi nu a reușit să înscrie împotriva lui Napoli pe San Paolo, dar a oferit cea mai frumoasă faza a serii în Champions League. Diego Demme și Nikola Maksimovic au încercat să îl oprească pe argentinian din cursa sa către poartă, dar ambii au fost păcăliți. Decarul de la Barcelona i-a depășit cu ușurință după o întoarcere elegantă.

Napoli și Barcelona au încheiat la egalitate, scor 1-1, în prima manșă a optimilor Champions League. Mertens a deschis scorul în minutul 30, iar Griezmann a marcat pentru formația catalană în minutul 57.



Partida retur va avea loc la 18 martie, pe Camp Nou (Barcelona).



Gattuso, după remiza cu Barcelona: "Am făcut o singură greșeală, la golul lor" / Setien, mulțumit de rezultat

Vezi mai jos faza oferită de Messi:



This Messi turn = Skill of the Day \uD83D\uDC4C

⁣#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/3zt3cQrAam