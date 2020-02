Gattuso, după remiza cu Barcelona: "Am făcut o singură greşeală, la golul lor" / Setien, mulțumit de rezultat

Gennaro Gattuso s-a declarat dezamăgit de golul încasat de Napoli în partida cu Barcelona, din prima manșă a optimilor Champions League (scor 1-1). Antrenorul italian consideră că singura greșeală comisă de formația sa a fost la golul catalanilor. De partea cealaltă, Quique Setien s-a arătat mulțumit de rezultat și privește cu optimism spre returul de pe Camp Nou (18 martie).





Napoli vs Barcelona 1-1

Au marcat: Mertens 30' / Griezmann 57'







"Barcelona a avut un moment greu pentru că am fost foarte atenţi. Am fost buni. Am făcut o singură greşeală, la golul lor. Dacă Barca nu a făcut astăzi ceea ce a făcut în urmă cu trei zile (n.r. - 5-0, cu Eibar) este fără îndoială datorită echipei Napoli. Sunt dezamăgit pentru că facem o jumătate de eroare şi ei ne pedepsesc.







Din punct de vedere tactic, aproape nu am ratat nimic. Pentru asta sunt mulţumit. Am încercat să avem mai mult posesia şi acolo puteam face mai mult. Mi-au placut răbdarea, dorinţa de a nu lăsa nimic să treacă, de a rămâne lucid. 1-0, 1-1, asta nu schimbă nimic. Trebuie să facem un meci mare, dar mai sunt trei săptămâni. Până atunci, jucăm cu Torino, mai e Cupa Italiei. Dar această partidă trebuie să ne arate că putem face lucruri bune.







Quique Setien: "Pentru noi, 1-1 cu gol în deplasare e bine. E un rezultat corect"





"Faza ofensivă a fost grea. A fost dificil de găsit spaţii şi trasee ale paselor, mai ales în prima repriză. Cred că este un bun rezultat. Ne-a fost greu să avem ocazii, dar am controlat jocul. Ei s-au apărat foarte bine şi au profitat de singura lor ocazie din prima repriză. Ne-a lipsit un pic de concentrare şi de luciditate pentru a penetra această apărare bine organizată. Am avut mai multe spaţii şi ocazii în repriza a doua, deoarece ei au încercat să joace mai sus.





Pentru noi, 1-1 cu gol în deplasare e bine. E un rezultat corect. Pe teren propriu vom avea mai multe opţiuni, cred eu. Am pierdut doi jucători importanţi pentru retur (n.r. - Busquets şi Vidal, suspendaţi), dar îi vom recupera pe Jordi Alba şi Sergi Roberto. Vom vedea ce a suferit Pique şi vom decide pentru El Clasico de duminică.







Sper că nimeni nu se gândeşte că s-a terminat. Ştim că va fi foarte greu, dar nu este nimic terminat. Tehnic, putem face mai bine. Dar când în spate îi ai pe Messi sau Griezmann, vrei să joci cu un pic de siguranţă. Aici putem încerca să facem mai bine la retur",Eliminarea lui Vidal nu am văzut-o bine. Poate este prea severă. Primul galben, ok, dar al doilea mi s-a părut exagerat. Sunt momente de tensiune, mai ales în cazul jucătorilor cu temperament ca al lui. Am pierdut un jucător important",