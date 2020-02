VIDEO "Mașinăria de goluri" Haaland - Cifrele impresionante ale norvegianului în acest sezon

Erling Braut Haaland a ajuns de la RB Salzburg la Borussia Dortmund la finalul lunii decembrie, pentru 22 de milioane de euro. Norvegianul de 19 ani a demonstrat că își merită toți banii, reușind să marcheze 11 goluri în șapte meciuri jucate pentru formația din Bundesliga.





VIDEO Dortmund - PSG 2-1 / Haaland, de neoprit - 10 goluri în șapte meciuri jucate în Champions League









Cifrele lui Haaland în actualul sezon:

Haaland a înscris 39 de goluri și a dat 8 pase decisive în 29 de meciuri disputate în toate competițiile în acest sezon, atât pentru RB Salzburg, cât și pentru Borussia Dortmund.

Pentru Salzburg a înscris 28 de goluri în 22 de partide, iar în tricoul lui Dortmund are 11 reușite în 7 meciuri.

A marcat 10 goluri în șapte partide jucate în actuala ediție din Champions League, egalându-l în clasamentul golgheterilor pe Robert Lewandowski (Bayern Munchen).

În Champions League, Haaland a înscris contra următoarelor echipe: Genk (4 goluri), Liverpool (1), Napoli (3) și PSG (2).

Haaland are mai multe goluri marcate în acest sezon de Champions League decât echipe precum Barcelona (9), Valencia (9), Lyon (9), Atletico Madrid (9) sau Atalanta (8).

Haaland a debutat în Bundesliga pe 18 ianuarie, cu un hat-trick împotriva lui Augsburg. Dortmund a câștigat partida cu 5-3, revenind de la 1-3.



În tricoul lui Dortmund, norvegianul a înscris în meciurile din Bundesliga cu Augsburg (3 goluri), FC Koln (2), Union Berlin (2), Eintracht Frankfurt (1), în partida cu Werder Bremen din optimile Cupei Germaniei (un gol) și în meciul cu PSG din optimile Champions League (2).

La 5 septembrie 2019, Haaland a debutat pentru prima reprezentativă a Norvegiei, evoluând 65 de minute în meciul cu Malta (câștigat cu 2-0 de Norvegia), din preliminariile pentru Euro 2020. El a mai jucat 15 minute în partida cu Suedia (1-1), disputată la 8 septembrie.





Ce a spus Haaland după dubla cu PSG





"Ştiu că sunt bun, dar mai am de progresat! Dar aţi văzut ce am reuşit azi, sper să ajut echipa să ajungă cât mai departe în UEFA Champions League. Voi munci mai mult şi vom reuşi.





La goluri nu mă gândesc prea mult ce trebuie să fac, mă las în voia jocului, vreau să savurez orice moment. Acestea sunt seri pentru care m-am apucat de fotbal, e fantastic!





Reacția antrenorului Lucien Favre





\uD83C\uDDF3\uD83C\uDDF4 Erling Braut Haaland = 1st teenager to score 10 in a single campaign in #UCL history \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F pic.twitter.com/6zAbGwQsBE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020

\uD83D\uDC10 All 11 of Erling Haaland goals for Dortmund! ⚫️\uD83D\uDFE1 FUTURE #GOAT !!! pic.twitter.com/OrVkMCk58Q — D9INE LEGEND (@D9INE_NEXUS_F1) February 19, 2020

Erling Braut Haaland a mai evoluat în trecut la echipele norvegiene Bryne și Molde. Potrivit transfermarkt, Haaland are o cotă de 60 de milioane de euro.

"Haaland? A venit cu o lună și jumătate în urmă, i-am văzut imediat calitățile, le-am văzut înainte de a-l lua, evident. Este o persoană cu un mental foarte puternic, își dorește mereu să iasă în evidență, să se antreneze, să înscrie întotdeainte la antrenamente. Dacă nu marchează, se enervează. Are o mentalitate fantastică care aduce foarte mult echipei"