VIDEO Augsburg - Dortmund 3-5 / Oaspeții au revenit de la 1-3; Haaland, debut cu hat-trick

Augsburg și Borussia Dortmund au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului din Bundesliga. Augsburg a condus cu 2-0 și 3-1, dar a terminat învinsă în fața propriilor fani, pe WWK Arena, scor 3-5. Eroul serii a fost norvegianul Erling Haaland, care a debutat cu un hat-trick la Borussia Dortmund.

Au marcat: Niederlechner 34', 55', Richter 46' / Brandt 49', Haaland 59', 70', 79', Sancho 61'



Augsburg a condus cu 1-0 la pauză, grație reușitei lui Niederlechner din minutul 34. Debutul părții secunde a mai adus un gol pentru gazde, autorul fiind Richter (46'). Trei minute mai târziu, Dortmund a redus din diferență prin Brandt, dar Niederlechner a reușit dubla în minutul 55 și a refăcut avantajul de două goluri pe tabelă pentru Augsburg.



Intrarea lui Haaland în minutul 56 a revitalizat jocul echipei lui Lucien Favre, care a avut o revenire de senzație. Doar de trei minute a avut nevoie norvegianul de 19 ani pentru a-și trece în cont primul gol în tricoul Borussiei. Un șut la colțul lung, după o pasă venită de la Sancho.



Același Sancho a egalat scorul în minutul 61, după o pasă superbă a lui Hummels, aflat în propria jumătate de teren. Haaland a făcut 4-3 în minutul 70, dar meritul i-a aparținut lui Thorgan Hazard, care l-a servit în fața porții după ce a trecut de portarul Koubek. Revenirea superbă a lui Dortmund a fost completată de încă un gol al lui Haaland, care a bifat hat-trick-ul în minutul 79.



Erling Braut Haaland a fost transferat în această iarnă de Borussia Dortmund de la RB Salzburg, pentru 22 de milioane de euro, cu două milioane peste clauza sa de reziliere.

