George Pușcaș, penaltiul ratat și înjurătura lui Cosmin Contra: "Cred că mister de la tensiune şi de la presiune a reacţionat aşa"

George Puşcaş a ratat un penalti în meciul România - Norvegia, scor 1-1, iar selecţionerul Cosmin Contra a înjurat de pe margine în direcţia atacantului, transmite News.ro.

Întrebat dacă i se pare normală ieşirea lui Contra, Puşcaş a răspuns: "Nu ştiu, probabil de la nervi, era presiunea prea mare, asta se întâmplă în fotbal şi trebuie să mergem mai departe. Nu ştiu, nu mă întrebaţi, nu am mai avut de-a face cu aşa ceva, dar cred că mister de la tensiune şi de la presiune probabil a reacţionat aşa. Trebuie să mă concentrez pe teren la ceea ce am de făcut, nu pot să răspund dacă mi se pare normal."



Cosmin Contra şi-a cerut iertare că l-a înjurat pe atacantul George Puşcaş, după ce acesta a ratat un penalti în meciul cu Norvegia. Conform înţelegerii dinaintea meciului, mijlocaşul Nicolae Stanciu trebuia să execute lovitura de la 11 metri, nu Puşcaş.



"Am avut o reacţie nelalocul ei, care nu îmi face plăcere. Nu mi-am dat seama că am avut reacţia aia, am văzut şi eu acum şi îmi cer scuze pentru reacţia aia. Eu cred că sunt lucruri care se întâmplă în fotbal şi lucrurile au fost super-vorbite imediat după meci, împreună cu George, aşa că pentru mine este un subiect închis şi pentru George la fel şi îl aşteptăm din nou să dea gol la meciul cu Suedia. Pe mine nu m-a deranjat că un jucător îşi asumă responsabilitatea şi a ratat, poate să rateze oricine, au ratat mari jucători penaltiuri, pe mine m-a deranjat că nu a respectat ce s-a vorbit înainte de joc, atâta tot. Se poate întâmpla, am vorbit cu George, totul e ok şi mergem înainte împreună să încercăm să ne calificăm. Sunt dezamăgit de rezultat, pentru că eu cred că în seara asta băieţii meritau cele trei puncte. Toată lumea e dezamăgită pentru că au făcut tot ce a fost omeneşte posibil ca să câştige acest meci şi nu am ce să le reproşez, pentru că am avut penalti ratat, am avut o ocazie imensă după 1-0 a lui Florin Andone, nu ştiu dacă a intrat mingea în poartă sau nu, am avut încă două trei ocazii prin care puteam să liniştim acest joc şi din păcate am primit un gol în minutele de prelungire, care ne face să nu mai depindem chiar de noi. Depindem de noi, dar nu în mare măsură", a declarat Contra, în conferinţa de presă de după meci.



România a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, marţi, pe Arena Naţională, cu Norvegia, în etapa a VIII-a a Grupei H a preliminariilor Euro-2020. Puşcaş a ratat un penalti, în minutul 52. România rămâne pe locul al treilea al grupei.



Au marcat: Mitriţă '62 / Sorloth '90+2.



În minutul 51, Mitriţă l-a deschis pe Bancu în careul oaspeţilor, iar Berge l-a busculat pe jucătorul Universităţii Craiova. Arbitrul a dictat penalti. Puşcaş a executat lovitura de la 11, dar Jarstein a respins în corner, în minutul 52.



În minutul 64, Florin Andone a trimis balonul cu capul în bară.