Zidane: "Am luat două goluri de râs, am făcut o primă repriză foarte rea" / Antrenor Club Brugge: "Am făcut un meci istoric"

Real Madrid - Club Brugge 2-2

Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, şi-a asumat responsabilitatea pentru noul pas greşit făcut de elevii săi în Liga Campionilor, după rezultatul de egalitate înregistrat pe teren propriu în faţa formaţiei Club Brugge, marţi seara, într-o partidă din cadrul Grupei A a competiţiei, scrie Agerpres.



"Astăzi nu mai sunt echipe mici. În Liga Campionilor, oricine poate învinge pe oricine. S-a văzut acest lucru anul trecut, anul acesta, precum şi în seara aceasta. Este greu să câştigi meciuri. Dacă nu intri bine în meci, te poţi afla rapid în dificultate. Noi am luat două goluri de râs, dar adevărul este că am făcut o primă repriză foarte rea, în care am pierdut două puncte, sau chiar trei, însă în partea secundă a reuşit să câştigăm un punct, datorită reacţiei noastre. La pauză, le-am spus băieţilor că dacă vom continua aşa, vom fi învinşi, iar ei au reacţionat bine în repriza secundă", a declarat Zidane la finalul jocului de pe Santiago Bernabeu.



Tehnicianul francez a precizat totodată că portarul belgian Thibaut Courtois, căruia suporterii i-au reproşat cele două goluri primite de madrileni în prima repriză, s-a simţit rău, acuzând "probleme stomacale", acesta fiind motivul pentru care a fost înlocuit la pauză cu francezul Alphonse Areola.



"Nu sunt îngrijorat de nimic. Toţi încercăm să facem totul bine, la fel şi Courtois. Îl putem învinovăţi pentru golurile din prima repriză, dar este vina tuturor, iar eu sunt primul responsabil", a mai spus Zidane.



Împrumutat de la PSG, în cadrul transferului lui Keylor Navas la gruparea pariziană, portarul Alphonse Areola a avut o intervenţie decisivă în repriza secundă, când şi-a salvat echipa de la primirea unui nou gol.





Ce a spus Philippe Clement, antrenorul lui Club Brugge





"Acest egal este deja ceva istoric. Meciul a fost istoric, punctul este istoric, la fel şi maniera noastră de a juca. O echipă belgiană să joace astfel împotriva lui Real Madrid este incredibil, chiar dacă nu am reuşit să luăm toate cele trei puncte", a declarat Clement la finalul jocului.



"Am venit aici cu un plan foarte ambiţios, nu doar să ne apărăm, ci să ne creăm spaţii pentru a lansa contraatacuri şi am făcut acest lucru aproape perfect. În repriza scundă, trebuia să avem mai mult curaj, mai multe ocazii. Dacă am fi rămas în 11, cred că am fi putut obţine toate cele trei puncte", a mai spus antrenorul belgienilor.





Nigerianul Emmanuel Bonaventure Dennis a reuşit o dublă pentru Club Brugge, în prima repriză a meciului de la Madrid (9, 39), Real restabilind egalitatea graţie golurilor marcate în repriza secundă de Sergio Ramos (55) şi Casemiro (85).



Real Madrid obţine, astfel, un singur punct în primele două etape ale Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă fără drept de apel pe terenul lui PSG, în meciul de debut (0-3), iar presa spaniolă vorbeşte deja de riscul unei eliminări în faza grupelor pentru trupa lui Zidane.





VIDEO Real Madrid, remiză pe teren propriu cu Club Brugge - Belgienii au condus cu 2-0 la pauză / Șahtior, victorie în minutul 90+5