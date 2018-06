CM 2018: David Beckham mizează pe o finală Anglia vs Argentina la competiția din Rusia

"Sunt foarte bucuros că am câştigat primul meci. Anglia are o echipă foarte tânără, care nu are încă prea multă experienţă, iar greul abia începe pentru ea la Cupa Mondială, deoarece sunt multe echipe bune".





Grupa G,clasament:



1. Belgia 3 puncte

2. Anglia 3

3. Tunisia 0

4. Panama 0.





Programul următoarelor meciuri din Grupa G:



23 iunie, ora 15:00 – Belgia - Tunisia (Moscova)

24 iunie, ora 15:00 – Anglia - Panama (Novgorod)

28 iunie, ora 21:00 – Anglia - Belgia (Kalinigrad)

28 iunie, ora 21:00 – Panama - Tunisia (Saransk)



Marile favorite ale turneului final din Rusia, între care Germania, campioana mondială en titre, şi Argentina, nu au început cu dreptul competiţia. Germanii au fost învinşi de Mexic (1-0) în meciul de debut, în timp ce argentinienii s-au împiedicat de Islanda (1-1), după ce starul Lionel Messi a ratat un penalty. Brazilia a început, la rândul său, cu un egal contra Elveţiei (1-1).

Anglia, care va înfrunta Belgia pe 28 iunie, în Grupa C, nu a reuşit să strălucească la ultimele ediţii ale Cupei Mondiale. Naţionala ''Three Lions'' nu a mai atins sferturile de finală din 2006, când Beckham a purtat banderola de căpitan, trăind în continuare cu amintirea singurului său trofeu mondial, cucerit în 1966, după o finală câştigată cu emoţii în faţa Germaniei, pe Wembley."Cred că Argentina va înfrunta Anglia în finală", a declarat fostul mijlocaş al lui Manchester United şi Real Madrid, cu ocazia unui eveniment promoţional organizat miercuri la Beijing, în favoarea celei mai mari ligi de fotbal universitar din China."Pariez, desigur, pe Anglia că va câştiga competiţia, însă pentru că sunt părtinitor şi pasionat de ţara mea", a glumit el.Beckham, care a participat la trei ediţii ale Cupei Mondiale, a subliniat că elevii selecţionerului Gareth Southgate vor avea o misiune dificilă în Rusia, în condiţiile în care englezii mizează pe o echipă tânără şi lipsită de experienţă.