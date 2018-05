​Champions League: Real Madrid vs Bayern Munchen (21:45)/ Ziua decisivă - Echipa lui Zidane, la un pas de a treia finală consecutivă

Partida poate fi urmărită în direct pe Telekom Sport 1 și Pro Tv, de la ora 21:45.

Real Madrid vs Bayern Munchen

Întâlniri directe: 25

Victorii Real Madrid: 12

Victorii Bayern Munchen: 11

Remize: 2

Golaveraj: 39-37

Ultimele întâlniri directe:

2017/18: semifinalele Champions League

2016/17: sferturile Champions League



Bayern Munchen - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2 (Real a câștigat cu 4-2 după prelungiri)



2013/2014: semifinalele Champions League



Real Madrid - Bayern Munchen 1-0

Bayern Munchen - Real Madrid 0-4



2011/12: semifinalele Champions League



Bayern Munchen - Real Madrid 2-1

Real Madrid - Bayern Munchen 2-1 (Bayern a câștigat cu 3-1 la penaltiuri)



Echipele probabile:

Real Madrid: Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Modrić, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

Out: Carvajal (accidentat)

Incerti: Isco, Nacho (accientați)



Bayern: Ulrich; Kimmich, Hummels, Süle, Alaba; Martínez, Thiago, James, Müller, Ribéry; Lewandowski. Antrenor: Jupp Heynckes.

Absenți: Neuer, Boateng, Vidal, Robben, Coman (accidentați)

Incert: Alaba (accidentat)

Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți), Hüseyin Göçek, Barış Şimşek (adiționali) – toți din Turcia. Al patrulea oficial: Mustafa Eyisoy (Turcia).

Ce au spus cei doi antrenori:

"Este semifinala - știm cât de important este și ce trebuie să facem. Nu trebuie să schimbăm ceea ce facem. Trebuie să arătăm în acest joc că merităm și dorim să trecem mai departe. Ce vă pot spune este că orice se întâmplă, suntem o echipă și putem face orice. Cheia pentru noi - și ceea ce trebuie să facem - este să ne gândim la câștigarea jocului și să mergem pe teren cu dorința de a reuși asta. Trebuie să înscriem rapid și asta vom încerca să facem" - Zinedine Zidane.



"Voi încerca să repar greșelile. Vom încerca să atacăm. Aceasta este ADN-ul Bayern: întotdeauna ne dorim să înscriem. Trebuie să fim mai eficienți decât am fost în manșa tur și trebuie să profităm de șansele noastre așa cum au facut ei. Madrid știe că este jocul anului și că au nevoie de o evoluție extraordinară. Micile detalii vor fi fundamentale. Timp de 93 de minute, jucătorii trebuie să fie foarte conectați" - Jupp Heynckes.



Ultimele cinci partide:

Echipele care au ajuns în finala Champions League/ Cupei Campionilor de cel puțin trei ori consecutiv:

Juventus



1996: 1-1 (dupa prelungiri; 4-2 la penalturi) cu Ajax, la Roma

1997: 1-3 cu Borussia Dortmund, Munchen

1998: 0-1 cu Real Madrid, Amsterdam



AC Milan



1993: 0-1 cu Marseille, Munchen

1994: 4-0 cu Barcelona, Atena

1995: 0-1 cu Ajax, Viena



Bayern Munchen

1974: 1-1/4-0 (la rejucare) cu Atletico Madrid, Bruxelles

1975: 2-0 cu Leeds United, Paris

1976: 1-0 cu St-Étienne, Glasgow



Ajax



1971: 2-0 cu Panathinaikos, Wembley

1972: 2-0 cu Internazionale Milano, Rotterdam

1973: 1-0 cu Juventus, Belgrad



Benfica

1961: 3-2 cu Barcelona, Berna

1962: 5-3 cu Real Madrid, Amsterdam

1963: 1-2 cu AC Milan, Wembley



Real Madrid

1956: 4-3 cu Stade de Reims, Paris

1957: 2-0 cu Fiorentina, Madrid

1958: 3-2 (dupa pelungiri) cu Milan, Bruxel

1959: 2-0 cu Stade de Reims, Stuttgart

1960: 7-3 cu Eintracht Frankfurt, Glasgow

Bilanțul lui Real Madrid în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 15 victorii, 13 înfrângeri



1955/56: 5-4 AC Milan (4-2 acasă, 1-2 în deplasare)



1956/57: 5-3 Manchester United FC (3-1 acasă, 2-2 în deplasare)



1957/58: 4-2 Vasas SC (4-0 acasă, 0-2 în deplasare)



1958/59: 2-1 la rejucare cu Atletico Madrid (2-1 acasă, 0-1 în deplasare)



1959/60: 6-2 FC Barcelona (3-1 acasă, 3-1 în deplasare)



1961/62: 6-0 R. Standard de Liège (4-0 acasă, 2-0 în deplasare)



1963/64: 8-1 FC Zürich (2-1 în deplasare, 6-0 acasă)



1965/66: 2-1 FC Internazionale Milano (1-0 acasă, 1-1 în deplasare)



1967/68: 3-4 Manchester United FC (0-1 în deplasare, 3-3 acasă)



1972 73: 1-3 AFC Ajax (1-2 în deplasare, 0-1 acasă)



1975/76: 1-3 FC Bayern München (1-1 acasă, 0-2 în deplasare)



1979/80: 3-5 Hamburger SV (2-0 acasă, 1-5 în deplasare)



1980/81: 2-1 FC Internazionale Milano (2-0 acasă, 0-1 în deplasare)



1986/87: 2-4 FC Bayern München (1-4 în deplasare, 1-0 acasă)



1987/88: 1-1 PSV Eindhoven (1-1 acasă, 0-0 în deplasare)



1988/89: 1-6 AC Milan (1-1 acasă, 0-5 în deplasare)



1997/98: 2-0 Borussia Dortmund (2-0 acasă, 0-0 în deplasare)



1999/00: 3-2 FC Bayern München (2-0 acasă, 1-2 în deplasare)



2000/01: 1-3 FC Bayern München (0-1 acasă, 1-2 în deplasare)



2001/02: 3-1 FC Barcelona (2-0 în deplasare, 1-1 acasă)



2002/03: 3-4 Juventus (2-1 acasă, 1-3 în deplasare)



2010/11: 1-3 FC Barcelona (0-2 acasă, 1-1 în deplasare)



2011/12: 1-3 la penaltiuri cu FC Bayern München (1-2 în deplasare, 2-1 acasă)



2012/13: 3-4 Borussia Dortmund (1-4 în deplasare, 2-0 acasă)



2013/14: 5-0 FC Bayern München (1-0 acasă, 4-0 în deplasare)



2014/15: 2-3 Juventus (1-2 în deplasare, 1-1 acasă)



2015/16: 1-0 Manchester City FC (0-0 în deplasare, 1-0 acasă)



2016/17: 4-2 Atlético Madrid (3-0 acasă, 1-2 în deplasare).







Bilanțul lui Bayern Munchen în semifinalele Champions League/ Cupei Campionilor Europeni: 10 victorii, 8 înfrângeri



1973/74: 4-1 cu Újpest FC (1-1 în deplasare, 3-0 acasă)



1974/75: 2-0 AS Saint-Étienne (0-0 în deplsare, 2-0 acasă)



1975/76: 3-1 Real Madrid CF (1-1 în deplasare, 2-0 acasă)



1980/81: 1-1 Liverpool FC (0-0 în deplasare, 1-1 acasă)



1981/82: 7-4 PFC CSKA Sofia (3-4 în deplasare, 4-0 acasă)



1986/87: 4-2 Real Madrid CF (4-1 acasă, 0-1 în deplasare)



1989/90: 2-2 AC Milan (0-1 în deplasare, 2-1 acasă)



1990/91: 3-4 FK Crvena zvezda (1-2 acasă, 2-2 în deplasare)



1994/95: 2-5 AFC Ajax (0-0 acasă, 2-5 în deplasare)



1998/99: 4-3 FC Dynamo Kyiv (3-3 în deplasare, 1-0 acasă)



1999/2000: 2-3 Real Madrid CF (0-2 în deplasare, 2-1 acasă)



2000/01: 3-1 Real Madrid CF (1-0 în deplasare, 2-1 acasă)



2009/10: 4-0 Olympique Lyonnais (1-0 acasă, 3-0 în deplasare)



2011/12: 3-3 Real Madrid CF, bavarezii au câștigat cu 3-1 la penaltiuri (2-1 acasă, 1-2 în deplasare)



2012/13: 7-0 FC Barcelona (4-0 acasă, 3-0 în deplasare)



2013/14: 0-5 Real Madrid CF (0-1 în deplasare, 0-4 acasă)



2014/15: 3-5 FC Barcelona (0-3 în deplasare, 3-2 acasă)



2015/16: 2-2 Atletico Madrid (0-1 în deplasare, 2-1 acasă).

Statistici semifinalele Champions League/ Cupa Campionilor Europeni



Jucătorii cu cele mai multe prezențe:



20: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid), Paco Gento (Real Madrid)

17: Xabi Alonso (Liverpool, Real Madrid, Bayern München)

16: Xavi Hernández (Barcelona)

15: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

14: Iker Casillas (Real Madrid), Dani Alves (Barcelona, Juventus), John Terry (Chelsea), Edwin van der Sar (Ajax, Manchester United), Víctor Valdés (Barcelona)



Cei mai buni marcatori:



13 goluri: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

11: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

6: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

5: Alessandro Del Piero (Juventus), Jari Litmanen (Ajax), Alessandro Del Piero (Juventus), Eusébio (Benfica), Jari Litmanen (Ajax)

4: Lionel Messi (Barcelona), Thomas Müller (Bayern München), Arjen Robben (Bayern München), Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan), Zinédine Zidane (Juventus, Real Madrid)



Echipele cu cele mai multe prezențe:



29: Real Madrid

19: Bayern Munchen

15: Barcelona

12: AC Milan, Juventus, Manchester United



Cele mai multe prezențe consecutive:



8: Real Madrid (2010/11–)

6: Barcelona (2007/08–2012/13

5: Real Madrid (1955/56–1959/60)

5: Bayern München (2011/12–2015/16)



Ce mai mare victorie în semifinale (într-un meci):

4-0 Bayern München vs Barcelona (23/04/2013)

0-4 Bayern München vs Real Madrid (29/04/2014)

Champions League

Cupa Campionilor

Champions League

Cupa Campionilor

6-0 Real Madrid vs Zurich (05/05/1964)7-0 Bayern München vs Barcelona (4-0, 3-0) 2012/1312-4 Eintracht Frankfurt vs Rangers (6-1, 6-3) 1959/6010 Juventus 6-4 Monaco (4-1, 2-3) 1997/9816 Eintracht Frankfurt 12-4 Rangers (6-1, 6-3) 1959/60