​A primit premiul pentru cel mai bun portar de la CM 2022, iar reacția avută a stârnit un val de critici în întreaga lume. Emiliano Martinez a oferit o explicație pentru gestul golănesc avut la festivitatea de premiere de la finalul partidei dintre Argentina și Franța (victorie la penaltiuri pentru sud-americani).

Portarul Emiliano Martinez si gestul golanesc Foto: Heuler Andrey/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentina a câștigat Cupa Mondială de fotbal după o finală dramatică cu Franța, departajarea făcându-se la penaltiuri (2-2 după 90 de minute, 3-3 după 120 de minute, 4-2 la penaltiuri pentru argentinieni).

Emiliano Martinez și gestul golănesc la adresa fanilor francezi de la finala CM 2022

Emiliano Martinez a fost unul dintre cei mai buni argentinieni din finală, iar paradele sale i-au ajutat pe Messi și compania să triumfe la Mondialul din Qatar.

În momentul în care a primit premiul cuvenit pentru cel mai bun portar al turneului final, Martinez a luat trofeul și l-a dus la nivelul organelor genitale.

Gestul s-a viralizat, iar criticile pentru reacția lui Emiliano au fost multe.

La câteva ore după încheierea partidei, portarul argentinian a oferit și o explicație pentru reacția ciudată avută.

Martinez spune că gestul a fost îndreptat către fanii francezi, cei care l-au huiduit.

„Am făcut-o (n.r. reacția golănească) pentru că m-au huiduit fanii francezi. Aroganțele astea nu merg cu mine” - Emiliano Martinez pentru La Red, citat de AS.com.

„A fost un meci în care am suferit mult, chiar dacă am deținut controlul. Ei au revenit și au pus presiune. Am visat de mic la acest trofeu, nu pot exprima în cuvinte ce simt acum.

Am fost foarte calm la începutul seriei de penaltiuri, le-am zis și colegilor să rămână concentrați.

Dedic această victorie familiei mele. Am plecat de tânăr în Anglia pentru a-mi face un rost în viață, iar victoria asta înseamnă totul”, a completat Emiliano Martinez.

