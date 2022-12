World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Miercuri, 07 Decembrie 2022, 10:48

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Fernando Santos, selecționerul Portugaliei, a explicat de ce a ales să nu îl titularizeze pe Cristiano Ronaldo la meciul câștigat cu 6-1 în fața Elveției, marți, în optimile Cupei Mondiale din Qatar.

Fernando Santos si Cristiano Ronaldo Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Ronaldo pe banca de rezerve, doar o opțiune strategică

Tehnicianul în vârstă de 68 de ani a precizat că nu a fost vorba de ceva personal, ci doar o opțiune strategică (n.r. care a dat roade, având în vedere faptul că Goncalo Ramos a înscris trei goluri).

„Nicio legătură, subiectul acela este închis. A fost o opțiune strategică, pe care o pregăteam de câteva zile pentru acest joc, cu mutări diferite. O opțiune strategică, nimic mai mult de atât. Este un profesionist exemplar și dacă va trebui să intre pe teren, va ajuta foarte mult Portugalia” - Fernando Santos, înaintea meciului cu Elveția.

Chiar dacă Ronaldo a fost vizibil nemulțumit de faptul că a fost nevoit să stea pe bancă, Santos a explicat din nou că se înțelege foarte bine cu starul în vârstă de 37 de ani.

„Datorită caracteristicilor jocului, am luat această decizie. Ei (n.r. Ronaldo și Ramos) sunt jucători diferiți. A intrat și Dalot, a ieșit Cancelo, are legătură cu ce am crezut eu despre dinamica jocului. E vreo problemă?

Am o relaţie foarte apropiată cu Cristiano. Îl cunosc de când avea 19 ani şi am dezvoltat o legătură puternică. Aspectul uman nu a fost niciodată interpretat greşit. Eu sunt selecţioner, iar el este jucător, ştie ce să facă în timpul meciului.

Pentru mine, el este un jucător foarte important al echipei noastre. Astăzi a intrat pe teren cu multă determinare. Eu mă gândesc la această echipă ca la un colectiv.

Am răspuns deja la această întrebare, în legătură cu așa zisele probleme ale mele cu Ronaldo. Totul este limpede, liniștit, Cristiano a dat exemplul unui adevărat căpitan” - Fernando Santos, la finalul partidei de pe Lusail Stadium.

