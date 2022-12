World Cup 2022 - Powered by SUPERBET Vineri, 02 Decembrie 2022, 14:08

Adrian Ilincescu • HotNews.ro

​Germania este (alături de Belgia) una dintre marile dezamăgiri ale turneului final mondial din Qatar. Nemții au părăsit CM 2022 din faza grupelor, iar Hansi Flick a precizat că nu se gândește să-și dea demisia din funcția de selecționer.

Hansi Flick Foto: JB Autissier / Panoramic / Profimedia

Hansi Flick nu-și dă demisia din funcția de selecționer al Germaniei

„Să lucrez cu această echipă mă motivează. Însă după acest meci nu este momentul să vorbesc despre ce va urma. Mă simt bine, avem o echipă bună şi vin din urmă jucători noi. Asta nu va depinde de mine (n.r. dacă va rămâne selecționer al Germaniei).

Dacă ne uităm la meciurile noastre (1-2 cu Japonia şi 1-1 cu Spania) înaintea partidei cu Costa Rica şi la totalul golurilor înscrise de noi (şase) este din vina noastră (n.r. eliminarea). Sunt convins că am avut destule ocazii contra Spaniei şi a Japoniei, însă trebuia să le fructificăm. Au fost şi multe greşeli individuale” - Hansi Flick.

Selecționerul promite o analiză rapidă și explicarea acestui eșec care a provocat o dezamăgire uriașă fanilor germani.

„Eu şi echipa mea am făcut o treabă bună, noi am pregătit bine naţionala. După această eliminare, trebuie analizat ce am făcut noi aici şi s-o luăm în altă direcţie" -Hansi Flick.

Selecționerul Germaniei mai spune că prima reprezentativă își poate reveni fără probleme până la Euro 2024, competiție unde nemții vor avea statut de țară gazdă.

Germania, al doilea mondial consecutiv în care este eliminată din faza grupelor

Formația antrenată de Hansi Flick nu a depins doar de ea pentru a putea merge mai departe, iar deși nemții au reușit să o învingă pe Costa Rica (4-2), aceștia au ratat calificarea din cauza victoriei Japoniei (2-1 cu Spania).

Este al doilea campionat mondial consecutiv când Germania nu trece de faza grupelor, după CM 2018 (Rusia).

