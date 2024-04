ALTE SPORTURI Sâmbătă, 20 Aprilie 2024, 06:44

Un succes la Crucible l-ar ajuta pe Ronnie O'Sullivan să doboare cel mai important record din snooker, cel al titlurilor mondiale câștigate. Aflat în fața uneia dintre marile provocări ale carierei, cel supranumit „The Rocket” a vorbit cu HotNews.ro despre presiunea fantastică care-i apasă pe umeri și despre cine este personajul cheie care-l ajută din punct de vedere mental înainte de participarea la Campionatul Mondial de la Sheffield.

Ronnie O'Sullivan Foto: Mark Stephenson / Zuma Press / Profimedia

Ronnie O'Sullivan, o carieră spectaculoasă presărată și cu episoade de depresie, alcool, droguri și suspendări

Ronnie a făcut de toate de-a lungul carierei, problemele sale mai vechi cu alcoolul, drogurile, jignirea unor arbitri și suspendarea de doi ani de zile primită în 1996 după participarea la Campionatul Mondial fiind cunoscute de către pasionații acestui sport.

A trecut, de asemenea, și prin episoade de depresie, iar schimbările de dispoziție i-au influențat în unele momente inclusiv evoluțiile de la masa de snooker.

„Geniul cu probleme” a ajuns la 48 de ani și este (încă) lider mondial. Va lua cu asalt Teatrul Crucible și va fi nevoit să se descurce din nou cu presiunea mare care se va abate asupra sa din toate direcțiile.

L-a avut alături pe celebrul Steve Peters în pregătirea mentală pentru Campionatul Mondial din acest an, dar până la urmă tot singur va fi nevoit să se lupte cu „demonii” interiori la masa de joc.

Ronnie recunoaște că perioada următoare va fi una infernală din punct de vedere mental, dar vrea să transforme această presiune într-una pozitivă. Nu de alta, dar „un jucător fericit este un jucător periculos”, așa cum chiar el a mărturisit pentru HotNews.ro, într-o intervenție realizată cu ajutorul Eurosport.

Steve Peters, psihoterapeutul din spatele succesului lui Ronnie O'Sullivan

După cucerirea titlului mondial din 2013, Ronnie avea un discurs aparte de mulțumire pentru Steve Peters.

Cel care a fost aproape de perfecțiune pe durata Mondialului de la Crucible din urmă cu peste zece ani recunoștea că rezultatul fantastic nu ar fi fost posibil fără ajutorul substanțial primit de la Steve.

Chiar și unii dintre cei mai mari campioni (care arată în atâtea rânduri tărie de caracter în sportul pe care-l practică) pot fi vulnerabili și au nevoie de ajutor pentru a găsi calea întortocheată spre succes.

„Dacă mi-aș permite, l-aș ține alături pe Steve 24/24, șapte zile din șapte pe săptămână”, transmitea Ronnie O'Sullivan după ce a triumfat în 2013 la Crucible.

Steve Peters este un nume cunoscut în elita sportului din Regat, el lucrând de-a lungul timpului cu echipa de ciclism a Marii Britanii, cu Liverpool, cu naționala de fotbal a Angliei, dar și cu cei mai importanți atleți din UK în vederea participărilor la Jocurile Olimpice.

Cartea care l-a facut celebru pe Steve Peters - „The Chimp Paradox”.

„Fericirea lui Ronnie este mai importantă decât orice turneu câștigă. A făcut tot ce i-am zis de-a lungul timpului. Știe că în mine poate avea încredere, iar asta îl face să fie liniștit”, a fost răspunsul lui Peters după ce l-a ajutat pe „The Rocket” să cucerească două titluri mondiale consecutive (2012 și 2013).

Acum, Ronnie se află din nou în lumina reflectoarelor (așa cum a fost de altfel toată cariera), iar așteptările sunt mari.

„Cred că, evident, există presiune, dar cred că este o presiune pozitivă. Cred că ajută faptul că lucrez la partea mentală, lucrurile pe care le-am făcut cu Steve Peters în acest an.

Mereu mi-au plăcut turneele, Campionatele Mondiale, atunci când am lucrat alături de Steve, nu neapărat strict pentru un turneu, ci pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru a fi într-o dispoziție bună. Un jucător fericit este un jucător periculos.

În acest an am început să lucrăm doar de o săptămână, dar cred că voi fi mai pregătit să abordez turneul. Dacă nu voi juca bine, dacă poate nu voi pătrunde în turneu atât cât mi-aș dori, voi fi dezamăgit, dar voi merge mai departe. Poate că adversarul meu va juca bine și voi privi înainte către următorul an.

Cred că e important să ai acest mindset, pentru că e ușor să fii dezamăgit de tine, să ajungă presiunea la tine, să te gândești că acest turneu este tot ce contează - într-un fel așa este, dar nu e totuși în totalitate așa.

Ajungi să te gândești că dacă nu ai un turneu grozav ești un jucător slab, ajungi să nu mai ai încredere. E foarte ușor să gândești așa, dar dacă reușești să eviția asta, vei putea avea o abordare și o perspectivă mai sănătoase” - Ronnie O'Sullivan pentru HotNews.ro.

Viața bate filmul - Câteva pasaje mai puțin cunoscute din viața lui Ronnie O'Sullivan

Ronnie a uimit lumea snookerului după ce a triumfat la UK Championship la vârsta de doar 17 ani. Victoria avea însă să fie umbrită de intrarea tatălui său în pușcărie (pentru crimă, după ce a înjughiat o persoană de culoare într-o cârciumă: a fost eliberat 18 ani mai târziu, în 2010). A fost o lovitură puternică pentru Ronnie, cel pentru care tatăl său era un adevărat mentor.

Mai mult decât atât, adolescentul O'Sullivan avea să fie lovit de încă o dramă: în închisoare a ajuns și mama sa (pedeapsă de un an de zile, din cauza unor probleme cu fiscul). A fost un moment de cotitură pentru Ronnie, cel care dintr-o dată s-a trezit faimos, dar singur. În plus, O'Sullivan a fost nevoit să aibă grijă și de sora sa Danielle, care avea opt ani la acel moment.

Problemele din familie l-au destabilizat, iar până la consumul de alcool și droguri a mai fost doar un mic pas de făcut.

La Campionatul Mondial din 1996 a insultat un arbitru, iar pedeapsa a fost una pe măsură: doi ani de suspendare și o amendă de 20 de mii de lire sterline.

Un alt episod care a produs rumoare în lumea snookerului a avut loc în 1996. După ce a fost învins categoric de Ronnie, Alain Robidoux a refuzat să dea mâna la finalul meciului cu adversarul său.

De ce s-a întâmplat acest lucru? Canadianul s-a simțit batjocorit de un rival care a folosit un stil de joc neobișnuit: a alternat loviturile de mâna dreaptă cu cele executate cu stânga, o premieră pentru lumea snookerului.

În 1998 a fost depistat pozitiv la scurt timp după ce a triumfat la Irish Master - fumase marijuana. A fost deposedat de titlu.

Nici Stephen Hendry (cel mai mare rival al carierei) nu a scăpat de atacurile verbale ale lui Ronnie. „N-are decat sa se intoarca la viata lui meschina”, a punctat „The Rocket” într-un interviu. Interesant este că nu și-a cerut niciodată scuze.

La începutul acestui an, Ronnie a câștigat The Masters, iar la conferința de presă a avut un derapaj verbal la adresa lui Ali Carter (cel pe care tocmai îl învinsese).

„Să joci snooker împotriva lui este un coșmar, nu este un om plăcut. Să-și facă ordine în viața lui de c***t”, este doar o mică parte din discursul lui O'Sullivan la adresa lui Carter.

Cariera lui Ronnie O'Sullivan în cifre

Are 1139 de victorii și 347 de înfrângeri. Procentajul victoriilor este de 74,93%.

Deține recordul turneelor pe puncte câștigate: 41.

Se află pe primul loc (la egalitate cu Stephen Hendry) la numărul de Campionate Mondiale câștigate: 7 (2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 și 2022). Vorbim despre epoca modernă a snookerului începută în 1969.

Ultimul break maxim (147 de puncte) l-a reușit în sezonul 2018-2019.

De altfel, O'Sullivan deține recordul de breakuri maxime bifate în carieră: 15. Este urmat de John Higgins (13) și Stephen Hendry (11).

A adunat din premiile din snooker £14,047,534, iar sezonul cu cei mai mulți bani câștigați este 2023-2024, cu £966,300.