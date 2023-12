CM Handbal Feminin Marți, 05 Decembrie 2023, 14:15

0

România nu s-a putut baza pe Cristina Neagu în primele meciuri de la Campionatul Mondial de handbal feminin, dar vedeta naționalei vrea să ajute echipa în Grupele Principale.

Cristina Neagu Foto: Petr Stojanovski / Panoramic / Panoramic / Profimedia

>> Capitolul la care România domină autoritar la Campionatul Mondial de handbal feminin

Cristina Neagu: „Mă simt mai bine în fiecare zi. Îmi doresc să intru”

Accidentată la genunchiul drept în timpul unui meci al echipei CSM București din Liga Campionilor, Neagu spune că se simte mai bine și speră să fie aptă pentru meciurile cu Germania, Polonia și Japonia.

Cristina a confirmat că se află la ultimul ei Campionat Mondial și își dorește ca România să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris.

​„Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut niște șuturi. Deocamdată nu știu exact care este situația mea. Încerc de la zi la zi să fac mai mult. Am nevoie măcar de un antrenament full cu echipa pentru a intra la joc.

Foarte mult (vrea să joace - n.r.), am făcut eforturi foarte mari în ultimele trei săptămâni pentru a fi aici, pentru a mă recupera. Îmi doresc să intru, să ajut echipa.

Nu este cea mai fericită situație pentru mine având în vedere că nu m-am antrenat de trei săptămâni... handbal mă refer. Dacă va fi și voi putea să intru în teren, voi da totul să ajut echipa.

Când câștigi primele două meciuri de la Campionatul Mondial este normal să ai încredere. Dar trebuie să fim conștienți că ne așteaptă meciuri foarte grele, poate mult mai grele decât primele două pe care le-am avut la acest Campionat Mondial. Avem o atmosferă bună, echipa este ok, suntem pozitive și sperăm la cât mai multe puncte în continuare.

Cu siguranță, este ultimul meu Campionat Mondial și dacă totul va merge bine și ne vom califica la Jocurile Olimpice, ar fi o încoronare a performanțelor la nivelul echipei naționale. Ar fi extraordinar să ne calificăm la Jocurile Olimpice.

Cred că cel mai important ar fi să fim cu picioarele pe pământ, să luăm meci cu meci. Deocamdată nu este nimic câștigat, suntem în Main Round, cu două puncte. Mai este mult până departe.

Clar, ne dorim acest lucru (calificarea la turneul preolimpic - n.r.), pentru asta muncim în fiecare zi, încercăm la fiecare meci să luăm puncte, dar deocamdată este cel mai important să ne gândim la următorul meci” - Cristina Neagu, într-un interviu pentru Fanatik.

​Naționala de handbal feminin a României s-a calificat deja în grupele principale ale Campionatului Mondial, iar marți (ora 21:30) va susține primul test cu adevărat dificil de la turneul final: meciul cu Danemarca(LiveBLOG pe HotNews.ro).

În funcție de rezultatul acestui meci, România va ajunge în Grupa Principală III cu 4 puncte (victorie), 3 puncte (remiză) sau 2 puncte (înfrângere). În următoarea fază a competiției, „tricolorele” vor întâlni Germania, Polonia și Japonia.

Reamintim că fetele noastre s-au impus categoric în primele meciuri de la CM de handbal: 44-19 cu Chile și 37-28 cu Serbia.

>> România, în fața celui mai puternic meci din grupă: „Presiunea va fi pe Danemarca”

Grupa E, clasament

1. Danemarca 4 puncte (71-32 golaveraj)

2. România 4 (81-47)

3. Serbia 0 (49-62)

4. Chile 0 (30-90).

Vor avea loc marți în Grupa E

Serbia - Chile (ora 19:00)

Danemarca - România (ora 21:30).

Marele obiectiv al fetelor noastre la turneul final mondial este o clasare între primele 7 locuri: ar primi dreptul de a participa la turneele preolimpice, iar calificarea la JO 2024 Paris este marele vis din tabăra noastră.

>> Aici poți citi o amplă prezentare a Campionatului Mondial de handbal feminin din 2023

Lotul României pentru Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2023

Portari: Diana Ciucă (CS Rapid București), Yuliya Dumanska (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea);

Extreme stânga: Nicoleta Dincă (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Alexandra Dindiligan (CSM București);

Interi stânga: Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Cristina Neagu (CSM București), Claudia Pașcan (SCM "U" Craiova), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina);

Centri: Eliza Buceschi (CS Rapid București), Cristina Laslo (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Andreea Popa (Dunărea Brăila);

Interi dreapta: Daria Bucur (Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea);

Extreme dreapta: Alexandra Badea (CS Rapid București), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud);

Pivoți: Nicoleta Balog (Dunărea Brăila), Lorena Ostase (CS Rapid București), Crina Pintea (CSM București).