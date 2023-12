CM de handbal feminin Luni, 04 Decembrie 2023, 21:37

Echipa națională a României a obținut două victorii în primele partide din Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin, dar marți o va înfrunta pe Danemarca, una dintre favoritele la câștigarea trofeului.

Florentin Pera Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Selecționerul Florentin Pera anunță că România va aborda cu încredere partida cu Danemarca

După victoriile cu Chile (44-19) și cu Serbia (37-28), tricolorele ocupă poziția secundă a Grupei E cu punctaj maxim, dar golaveraj inferior liderului Danemarca.

Gazde ale CM de handbal feminin, danezele sunt printre favoritele la câștigarea trofeului, dar selecționerul Florentin Pera speră într-o partidă bună din partea fetelor noastre.

„Abordăm cu încredere și dorința de a face un joc bun meciul împotriva echipei gazdă, Danemarca, una dintre principalele favorite la câștigarea Campionatului Mondial.

Presiunea va fi pe Danemarca, evoluția noastră din meciul cu Serbia a generat încredere și motivație în cadrul echipei noastre” – a declarat Florentin Pera, pentru GSP.

Desemnată cea mai bună jucătoare în primele două meciuri din grupă, Eliza Buceschi nu a identificat punctele slabe ale adversarelor.

„Îmi este greu să spun că Danemarca are un punct slab. Are apărare bună, are jucătoare valoroase pe toate posturile, sunt printre favorite la câștigarea medaliei de aur, joacă pe teren propriu...

Știm că este cel mai dificil duel din grupă, dar vom încerca să ne ridicăm la nivel lor și să oferim fanilor un meci bun” – a declarat Eliza Buceschi.

Partida dintre România și Danemarca se va disputa marți de la ora 21:30 și va fi transmisă LiveBlog de HotNews.ro.

Clasamentul Grupei E a CM de handbal feminin

1. Danemarca – 4 p (71-32)

2. România – 4 p (81-47)

3. Serbia – 0 p (49-62)

4. Chile – 0 p (30-90)