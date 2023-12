CM de handbal feminin Duminică, 03 Decembrie 2023, 22:06

Echipa națională a României a reușit cea de-a doua victorie la rând în grupele CM de handbal feminin, scor 37-28 cu Serbia, iar selecționerul Florentin Pera a lăudat prestația tricolorelor.

Florentin Pera Foto: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Florentin Pera și motivele pentru care România a învins Serbia

Selecționerul României s-a declarat mândru de echipa sa și a evidențiat contraatacul și agresivitatea echipei sale.

„În primul rând, vreau să felicit Serbia pentru jocul prestat. Sunt mândru de jucătoarele mele, a fost un meci foarte bun din partea noastră, am început bine, cu energie bună. Am jucat foarte bine pe contraatac, cred că a fost punctul nostru forte.

În partea secundă nu ne-am dat bătuți când am trecut printr-o perioada mai slabă, dar în general sunt foarte satisfăcut de meci. Am avut agresivitate atât în atac, cât și în apărare.

Era o victorie importantă pentru noi, Serbia a jucat foarte bine cu Danemarca și ne așteptam să fie un meci greu astăzi” – a anunțat Florentin Pera, conform DigiSport.

Și antrenorul Serbiei a felicitat selecționata tricoloră, dar a dezvăluit că jucătoarele sale au folosit o tactică pe care nu o pregătiseră.

„Felicitări domnului Pera, jucătoarele lui au jucat foarte bine în prima repriză. Dar jucătoarele mele neexperimentate au folosit tactica pe care nu o pregătisem, au fost stresate. Nu sunt surprins, dar e interesant.

Am încercat să punem în aplicare măcar în repriza secundă ce am vorbit dinainte. Apoi ceva s-a întâmplat pe teren, după ce am redus diferența la trei goluri. Sunt foarte trist din cauza asta.

În final, cred că Romania a jucat foarte bine, dar ce am văzut în prima repriză m-a lăsat fără cuvinte” – a declarat Uros Bregar.

În ultima partidă a grupei E a CM de handbal feminine, România va întâlni Danemarca, marți 5 decembrie de la ora 21:30.

Grupa E, clasament

1 România 4 (81-47)

2 Danemarca 2 (25-21) - 1 meci

3 Serbia 0 (49-62)

4 Chile 0 (19-44) - 1 meci