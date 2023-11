ALTE SPORTURI Joi, 30 Noiembrie 2023, 09:05

David Popovici va participa la Campionatul European în bazin scurt de la Otopeni (5-10 decembrie), iar înotătorul român a vorbit despre 2023, care pentru el a fost „un an încărcat, cu suişuri şi coborâşuri”.

David Popovici Foto: YUTAKA / AFLO / Profimedia

David Popovici: „Am avut o pauză de la piscină, dar am înotat în lacuri și râuri”

David a terminat pe locurile 6 (100 m liber) și 4 (200 m liber) la Campionatele Mondiale de la Fukuoka, după ce în 2022 câștigase mai multe titluri de campion european și mondial de seniori și juniori.

Sportivul a dezvăluit că nu a mai intrat în piscină după competiția din Japonia, dar nu a stat departe de apă: a înotat în lacuri și râuri.

„După cum văd eu lucrurile, aveam două opţiuni: să fiu trist sau supărat că nu am câştigat sau să încerc să învăţ de ce nu am câştigat. Eram atât de motivat încât am vrut să mă întorc direct la antrenamente a doua zi, dar antrenorul meu mi-a interzis să merg la piscină, aşa că mi-am luat o vacanţă.

Am călătorit atât de mult încât nu am avut niciodată timp să apreciez întreaga frumuseţe a ţării mele, cu munţii, peisajul rural şi oamenii, aşa că am rămas în România. Am înotat în lacuri şi râuri, aşa că, deşi am avut o pauză de la piscină, nu a fost o pauză de la apă, iar acum mă simt bine.

A fost un an încărcat, cu suişuri şi coborâşuri, dar sunt foarte motivat. Prefer să fiu un sportiv care poate învăţa ceva din înfrângeri şi să fiu un sportiv mai complet şi, odată cu asta, o fiinţă umană mai completă” - David Popovici, într-un interviu pentru European Aquatics.

David Popovici și competițiile în bazin scurt: „Pentru CE ne-am antrenat mai mult”

Obișnuit mai degrabă cu disciplinele în bazin lung (50 de metri), David a afirmat că a avut „așteptări mici” la competițiile în bazin scurt (25 de metri) la care a participat, dar acest lucru s-a schimbat înainte de Europenele de la Otopeni.

„Pentru Melbourne (CM 2022) nu ne-am antrenat cu adevărat, ne-am dus să vedem ce se va întâmpla, dar pentru asta (CE Otopeni 2023) ne-am antrenat mai mult şi am depus mult efort, ceea ce mă face să fiu entuziasmat.

Nu am fost niciodată la o competiţie în bazin scurt cu ambiţii mari, dar aceasta cred că va fi la înălţime. Mă simt bine, Europenele în bazin scurt vor fi interesante, sunt sigur că organizatorii vor fi grozavi, iar noi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a fi gazde bune şi pentru a face spectacol!

Cel mai important lucru este să facem spectacol, astfel încât să sperăm că mai mulţi copii vor vedea şi vor fi inspiraţi. Îmi amintesc că mergeam la competiţii când aveam 12 ani şi i-am întâlnit pe Danas Rapšys şi Katinka Hosszu; au venit la un Campionat Internaţional al României şi faptul că le-am văzut acolo m-a ajutat să îmi crească motivaţia. Dacă şi pe mine copiii mă pot vedea aşa, atunci este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ei” - David Popovici.

Programul lui David Popovici la CE Înot în bazin scurt de la Otopeni

8 decembrie: serii și semifinale 200 m liber

9 decembrie: serii și semifinale 100 m liber / finala 200 m liber

10 decembrie: finala 100 m liber.

România va găzdui ediţia cu numărul 22 a Campionatului European de înot în bazin scurt pentru seniori, în perioada 5-10 decembrie 2023 în incinta Complexului Sportiv de Nataţie Otopeni.

Lotul României pentru CE Înot în bazin scurt de la Otopeni

FEMININ: Diana Stiger, Ioana Știrbu, Aissia Prisecariu, Brigitta Vass, Maysa Rațiu, Anastasia Bako, Daria Silișteanu

MASCULIN: David Popovici, Vlad Stancu, Andrei Anghel, Patrick Dinu, Darius Coman, Robert Badea, Denis Popescu, , Andrei Ungur, Mihai Gergely, Daniel Nicușan, Vlad Mihalache, Andrei Proca, Nandor Nagy, Alexandru Stoica