Noua Zeelandă a învins fără emoții Argentina, scor 44-6, și s-a calificat în finala Cupei Mondiale de Rugby din Franța. Selecționerul Ian Foster a vorbit despre performanța reușită de All Blacks și a dezvăluit cum va urmări semifinala dintre Anglia și Africa de Sud.

Ian Foster si jucatorii Noii Zeelande Foto: Emmanuel DUNAND / AFP / Profimedia

>> CM Rugby 2023: Tripla campioană mondială s-a calificat în finală

Ian Foster va urmări semifinala dintre Anglia și Africa de Sud „mâncând popcorn”

​​„Fiecare săptămână este o finală, iar să plecăm cu un scor de 44-6... am fost sub o mare presiune în anumite părți ale acelui meci, dar ne-am păstrat calmul și cred că am fost clinici atunci când a fost nevoie.

Am fi vrut să începem un pic mai bine decât am făcut-o. Am fost puși sub presiune și nu am ieșit atât de bine. Dar cred că ceea ce ne bucură este că nu ne panicăm atunci când lucrurile nu merg bine pentru noi.

Poate că am avut momente de genul acesta în trecut, dar ne păstrăm calmul și așteptăm ca oportunitatea să apară. Ultimele cinci minute înainte de pauză sunt un exemplu în acest sens. A fost o primă repriză strânsă, iar acele minute au fost destul de importante în joc.

Aceasta este partea distractivă. În grupe este greu, pentru că trebuie să construiești lucruri. Dar, acum am trecut de două meciuri în fazele eliminatorii și suntem încrezători în locul în care ne aflăm.

Știm că va trebui să fim mai buni săptămâna viitoare, indiferent cu cine vom juca, dar trebuie să sărbătorim momentul.

O să îl urmăresc probabil mâncând nişte popcorn (n.r. meciul dintre Anglia și Africa de Sud). Nu îmi pasă cine câştigă. În acest moment ne concentrăm pe noi înşine.

Ambele sunt echipe bune. Africa de Sud joacă un rugby extraordinar, dar am văzut şi Anglia construind. Englezii încep să fie foarte buni la felul în care vor să joace. Va fi un contrast interesant de stiluri” - Ian Foster.

>> CM Rugby 2023: A doua semifinală - Ora de start și cine transmite meciul de pe Stade de France

Noua Zeelandă, traseu până la finală

Noua Zeelandă - Argentina 44-6 / semifinale

Noua Zeelandă - Irlanda 28-24 / sferturi

Noua Zeelandă - Uruguary 73-0

Noua Zeelandă - Italia 96-17

Noua Zeelandă - Namibia 71-3

Noua Zeelandă - Franța 13-27.

Cine a câștigat Cupa Mondială de rugby de-a lungul timpului

Noua Zeelandă (1987, 2011, 2015)

Africa de Sud (1995, 2007, 2019)

Australia (1991, 1999)

Anglia (2003).