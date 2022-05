CM Hochei Luni, 09 Mai 2022, 18:24

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a răspuns pe contul personal de Facebook după scandalul iscat la meciul de hochei dintre România și Ungaria de la Campionatul Mondial. Unii dintre jucătorii naționalei noastre au cântat imnul Ținutului Secuiesc alături de maghiari.

Tanczos Barna Foto: Tanczos Barna / Facebook

Ce spune Tanczos Barna după scandalul cântării imnului Ținutului Secuiesc

Tanczos Barna a oferit un răspuns pe contul personal de Facebook după ce a fost văzut luând loc în galeria Ungariei.

„Da! Am fost la Campionatul Mondial de Hochei la Ljubljana ca să susțin jucătorii din Miercurea-Ciuc, Gheorgheni și Brașov, care au făcut tot posibilul ca să țină naționala României în Divizia I, grupa A.

Am participat alături de sute de suporteri din Harghita, Covasna și Brașov care ar fi vrut să asiste la o performanță istorică. Din păcate nu a fost să fie. Pe mulți dintre jucători îi cunosc personal, îmi sunt prieteni. Știu că și-au dorit un singur lucru: ca România să rămână în această grupă valorică.

În legătură cu informațiile care au apărut în presă, conform cărora am vizionat meciul din tribuna maghiară, trebuie să vă spun că inclusiv suporterii români au stat în această parte a patinoarului.

La un moment dat, la câțiva metri de mine stătea o familie, ai cărei membri erau îmbrăcați în tricoul echipei naționale.

Și, for the record, am purtat tricoul de campioană a României a echipei mele de suflet, Sport Club Miercurea Ciuc” - Tanczos Barna.

Conform ProSport, la ultimul meci, cel împotriva Ungariei, jucătorii naționalei României (cei de la Miercurea Ciuc și Gheorghieni) au cântat imnul Ținutului Secuiesc împreună cu adversarii și suporterii maghiari din tribune.

Trei jucători din naționala României au refuzat să participe la moment și nu au stat alături de colegii lor și jucătorii maghiari.

Vezi aici momentul în care hocheiștii naționalei României cântă imnul Ținutului Secuiesc.

România a pierdut toate cele patru meciuri de la turneul final: 1-9 cu Slovenia, 1-4 cu Coreea de Sud, 4-5 cu Lituania şi 2-4 cu Ungaria, retrogradând în Grupa B, al treilea eşalon valoric al Campionatului Mondial.