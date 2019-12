Scandalul de dopaj: Rusoaica Maria Lasitskene, triplă campioană mondială la săritura în înălţime, critică autorităţile sportive din ţara sa

Într-o scrisoare deschisă trimisă responsabililor din domeniu, Lasitskene a afirmat că aceştia au eşuat în luarea unor măsuri de prevenire şi combatere a acestui flagel, iar vinovaţii nu au fost traşi la răspundere.''De ce nu s-a schimbat nimic din 2015, de când a izbucnit scandalul, şi până acum? De ce sportivii noştri continuă să utilizeze substanţe interzise, de ce antrenorii implicaţi în asemenea cazuri continuă să profeseze, iar responsabilii să falsifice documente? Eu sunt o sportivă din Rusia şi vreau să am dreptul de a participa liberă la competiţii, sub drapelul ţării mele'', a spus Lasitskene.Ea a susţinut că în prezent atletismul din Rusia este pe cale de dispariţie.Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a decis luni să excludă Rusia de la Jocurile Olimpice şi de la toate Campionatele Mondiale timp de patru ani, pentru a sancţiona astfel falsificarea datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova, a declarat un purtător de cuvânt al agenţiei la finalul şedinţei Comitetului Executiv, desfăşurată la Lausanne.În urma acestei decizii, Rusia nu va putea fi prezentă cu delegaţii proprii la JO de vară de la Tokyo, din 2020, şi nici la Olimpiada de iarnă de la Beijing, din 2022.Comisia de revizuire a conformităţii (CRC) a recomandat, între altele, excluderea drapelului Rusiei de la JO şi de la toate Campionatele Mondiale timp de patru ani, cu posibilitatea prezenţei sportivilor ruşi la aceste competiţii sub drapel neutru.Potrivit raportului CRC, Rusia ar fi înlăturat "sute'' de rezultate suspecte ale testelor antidoping din fişierele sale transmise Agenţiei Mondiale Antidoping la începutul anului, transmiterea acestor date fiind o condiţie necesară pentru ridicarea sancţiunilor anterioare împotriva Agenţiei ruse antidoping (RUSADA), aflată în centrul unui sistem instituţionalizat de dopaj între 2011 şi 2015.Rusia a fost deja exclusă de la Olimpiadele care au avut loc la Rio (2016) şi PyeongChang (2018), din cauza acestui scandal de dopaj declanşat în urmă cu patru ani.Decizia adoptată luni de AMA/WADA va putea fi însă contestată într-un termen de 21 de zile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, de către Agenţia rusă antidoping sau Comitetul olimpic rus, precum şi de orice Federaţie internaţională vizată de această hotărâre.