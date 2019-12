Vladimir Putin: "Există toate motivele să credem că decizia WADA este motivată politic"

Scandal dopaj

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că există toate motivele să se creadă că decizia WADA de suspendare a Rusiei de la JO este motivată politic şi nu de îngrijorarea pentru un sport curat, scrie News.ro.





"Nu este nimic de reproşat Comitetului Olimpic Rus şi dacă nu este, atunci ţara trebuie să participe la competiţii sub drapelul naţional. Decizia contravine Chartei olimpice. Orice pedeapsă trebuie să fie individuală, nu colectivă. Există toate motivele să credem că această decizie este motivată, nu de îngrijorarea pentru un sport curat, ci de politică", a declarat Putin.



Rusia a fost suspendată de Agenţia Mondială Antidoping (WADA) timp de patru ani de la toate competiţiile sportive majore.



Acest lucru înseamnă că drapelul Rusiei şi imnul naţional nu vor fi permise la competiţii ca Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, JO de iarnă din 2022 de la Beijing şi Cupa Mondială de fotbal din Qatar, din 2022.



Sportivii care pot dovedi că nu sunt implicaţi în scandalul de dopaj care a afectat sportul din Rusia vor putea concura sub steag neutru.



Decizia Comitetului Executiv al WADA a fost luată în unanimitate, la o reuniune de la Lausanne, în Elveţia, după ce Rusada, agenţia naţională antidoping, a fost declarată neconformă pentru manipularea datelor de laborator ale probelor înmânate investigatorilor, în ianuarie 2019.



"Lista completă a recomandărilor (n.r. - de sancţiuni ale Comitetului de verificare a conformităţii) a fost aprobată în unanimitate (n.r. - de cei 12 membri ai Comitetului Executiv al WADA). Asta înseamnă că sportivii ruşi, dacă vor să participe la Jocurile Olimpice sau Paralimpice sau la orice altă competiţie sportivă majoră care figurează în recomandări, trebuie să demonstreze că nu sunt implicați în programul de dopaj descris de rapoartele McLaren sau că eşantioanele lor nu au fost falsificate", a declarat purtătorul de cuvânt al WADA, James Fitzgerald, potrivit AFP.



Printre alte măsuri adoptate luni de WADA figurează interdicţia pentru patru ani de a organiza competiţii mondiale (JO şi campionate mondiale).



Decizia WADA poate fi contestată în 21 de zile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de către agenţia antidoping rusă (Rusada) sau de Comitetul Olimpic Rus (ROC) sau de oricare federaţie internaţională în cauză. În principiu, apelul suspendă decizia WADA şi sancţiunile nu vor fi aplicate decât atunci când vor fi confirmate de TAS.



Rusada a fost nevoită să dea probele Agenţiei Mondiale Antidoping ca o condiţie a reintegrării din 2018, după trei ani de supendare pentru scandalul de dopaj sistematizat, cu acordul autorităţilor de stat.



Sancţiunea de luni este consecinţa falsificării datelor controalelor antidoping furnizate de Rusia agenţiei mondiale, la începutul anului. Experţii în informatică la care a apelat WADA au descoperit că sute de rezultate suspecte au fost şterse dintre cele trimise agenţiei mondiale, între decembrie 2018 şi ianuarie 2019, chiar înainte de livrare.



La JO de iarnă de la Pyeongchang, 168 de sportivi ruşi au concurat sub steag neutru, Rusia fiind suspendată după scandalul de la JO de la Soci, din 2014.



Rusia este suspendată de la competiţiile atletice din 2015.



În ciuda sancţiunii primite, Rusia va putea evolua la Campionatul European de fotbal din 2020, la care oraşul Sankt Petersburg este gazdă, deoarece competiţia organizată de UEFA nu este considerată ca fiind una "majoră".