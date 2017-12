WTA Shenzhen: Mihaela Buzarnescu si Irina Bara, in sferturile probei de dublu - Duel cu perechea Begu/ Halep

Mihaela Buzarnescu si Irina Bara au trecut in primul tur de cuplul Natela Dzalamidze/Xenia Knoll (Rusia/Elvetia), cap de serie 4, scor 6-3, 6-7 (6), 10-8, dupa o ora si 50 de minute de joc.In sferturi, Buzarnescu si Bara vor juca in compania perechii Irina Begu/Simona Halep, care a dispus, tot duminica, de perechea chineza Xinyun Han/Chen Liang, scor 5-7, 6-2, 11-9, dupa o ora si 38 de minute.Premiul pentru accederea in sferturi este de 3.852 de dolari si 60 de puncte WTA.