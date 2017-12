WTA Shenzhen: Monica Niculescu, eliminata in primul tur

Niculescu a cedat dupa o ora si 32 de minute de joc.Pentru prezenta in primul tur, Niculescu va primi 4.698 de euro si un punct WTA.Tot duminica, Irina Begu s-a calificat in optimile competitiei din China, trecand de chinezoaica Fangzhou Liu, locul 147 WTA, scor 6-1, 6-2, dupa o ora si 9 minute de joc.Romania mai este reprezentata la Shenzhen de alte trei jucatoare: Simona Halep (1 WTA), Mihaela Buzarnescu (59 WTA) si Ana Bogdan (105 WTA).Turneul de la Shenzhen, dotat cu premii de 626.750 de dolari, se disputa in perioada 31 decembrie - 6 ianuarie si poate fi urmarit in direct la Digi Sport.Duan Yingying (China) - Evgeniya Rodina (Rusia) 6-2 7-5Aryna Sabalenka (Belarus) - Monica Niculescu (Romania) 6-4 6-4Alison Riske (SUA) - 5-Wang Qiang (China) 7-5 6-0Magda Linette (Polonia) - Jana Cepelova (Slovacia) 7-5 2-6 6-46-Katerina Siniakova (Cehia) - Ons Jabeur (Tunisia) 6-1 6-1