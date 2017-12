WTA Shenzhen: Irina Begu si Simona Halep, in sferturile probei de dublu

In primul set, Begu si Halep au revenit de la 2-5 la 5-5, insa au cedat in cele din urma actul de debut cu scorul de 5-7.In sferturi, Begu si Halep vor intalni perechea invingatoare din meciul dintre Mihaela Buzarnescu/Irina Bara si Natela Dzalamidze/Xenia Knoll (Rusia/Elvetia).Begu si Halep si-au asigurat 3.852 dolari si 60 de puncte WTA.Tot duminica, Irina Begu s-a calificat in optimile probei de simplu, dupa ce a trecut de chinezoaica Fangzhou Liu, locul 147 WTA, scor 6-1, 6-2, dupa o ora si 9 minute de joc.Simona Halep va debuta luni in proba de simplu, impotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA). Partida va fi a doua pe terenul central si va incepe in jurul orei 07.00 (ora Romaniei).Turneul de la Shenzhen se disputa in perioada 31 decembrie - 6 ianuarie si poate fi urmarit in direct la Digi Sport.