WTA Shenzhen: Irina Begu si Monica Niculescu vor evolua duminica; Begu va juca si la dublu, alaturi de Simona Halep

Begu, favorita 4 si locul 43 mondial, o va intalni pe chinezoaica Fangzhou Liu, locul 147 WTA, in primul meci de pe terenul central, programat la ora locala 12.00 (06.00 ora Romaniei).Irina Begu va evolua si la dublu, alaturi de Simona Halep, contra perechii chineze Xinyun Han/Chen Liang, in al treilea meci de pe terenul 1 (dupa ora 07.00). Intalnirea de dublu va fi urmata de meciul de simplu dintre Monica Niculescu, locul 78 mondial, si sportiva Aryna Sabalenko din Belarus, locul 73 mondial.In ultimul meci de pe terenul 2 vor juca in primul tur la dublu Mihaela Buzarnescu si Irina Bara contra perechii Natela Dzalamidze/Xenia Knoll (Rusia/Elvetia).Turneul de la Shenzhen se va disputa in perioada 31 decembrie - 6 ianuarie si va putea fi urmarit in direct la Digi Sport.