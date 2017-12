WTA Shenzhen: Simona Halep va juca in primul tur cu Nicole Gibbs; Mihaela Buzarnescu o va intalni pe Maria Sharapova

Simona Halep si Nicole Gibbs nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA.Letona Jelena Ostapenko (7 WTA), a doua favorita a competitiei, se va duela in primul tur cu jucatoarea Kristyna Pliskova (Cehia, 61 WTA).Simona Halep (1 WTA) - Nicole Gibbs (SUA, 110 WTA)Monica Niculescu (78 WTA) - Aryna Sabalenko (Belarus, locul 73 WTA)Irina Camelia Begu (43 WTA) - Fangzhou Liu (China, locul 147 WTA)Mihaela Buzarnescu (59 WTA) - Maria Sharapova (Rusia, locul 60 WTA)Ana Bogdan (105 WTA) - Camila Giorgi (Italia, locul 79 WTA).Irina Maria Bara (184 WTA) a fost eliminata, sambata, in primul tur al calificarilor, de elvetianca Stefanie Voegele (174 WTA), scor 6-4, 6-3, dupa o ora si 38 de minute.Simona Halep, liderul WTA, va juca si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu, in runda inaugurala urmand sa joace cu perechea chineza Xinyun Han/Chen Liang.Mihaela Buzarnescu si Irina Bara vor evolua contra perechii Natela Dzalamidze/Xenia Knoll (Rusia/Elvetia), iar Raluca Olaru si sportiva ucraineana Olga Savciuk, favorite 2, vor intalni cuplul Nicole Gibbs/Carol Zhao (SUA/Canada).Turneul de la Shenzhen se va disputa in perioada 31 decembrie - 6 ianuarie si va putea fi urmarit la Digi Sport.2017 Katerina Siniakova2016 Agnieszka Radwanska2015 Simona Halep2014 Na Li2013 Na Li