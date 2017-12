WTA Shenzhen: Simona Halep va juca si la dublu, alaturi de Irina Begu

La dublu vor mai evolua trei romance, Raluca Olaru, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara. Olaru face pereche cu sportiva ucraineana Olga Savciuk, cele doua fiind favorite 2.Favorite principale pe tabloul de dublu sunt sportivele Katerina Siniakova si Barbora Krejcikova, din Cehia.Simona Halep incepe anul la Shenzhen (1-7 ianuarie), turneu pe care l-a castigat in 2015.La editia trecuta, Halep a fost eliminata in turul doi la simplu si la dublu, alaturi de Monica Niculescu, nu a trecut de runda inaugurala. In schimb, Raluca Olaru si Olga Savciuk au ajuns pana in finala, fiind invinse de Andrea Hlavackova/Shuai Peng (Cehia/China).