VIDEO Manchester United - Southampton 0-0/ Echipa lui Mourinho a coborat pe locul 3 - Accidentari pentru Lukaku si Ibrahimovic

In minutul 8, Romelu Lukaku s-a prabusit pe teren, dupa un duel aerian cu fundasul Hoedt. Belgianul a parasit terenul pe targa, cu o masca de oxigen pe fata, dupa ce a primit ingrijiri medicale timp de cinci minute. Rashford a intrat in locul sau in minutul 14.La doar 43 de zile de la revenirea pe gazon, dupa ce a lipsit sapte luni din cauza unei accidentari, Zlatan Ibrahimovic s-a accidentat din nou si va sta pe banca cel putin o luna.Zlatan Ibrahimovic a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate de la genunchi in partida cu Anderlecht Bruxelles, scor 2-1 dupa prelungiri, din mansa secunda a sferturilor de finala ale Europa League, din 20 aprilie. Suedezul a revenit pe teren la 18 noiembrie, intr-un meci cu Newcastle, insa nu e refacut complet."O problema uriasa. Are 37 de ani si o grava problema la genunchi", a spus Jose Mourinho.Aflata la a treia remiza consecutiva in campionatul Angliei, trupa lui Jose Mourinho a coborat pe locul trei in clasament, la 14 puncte de liderul Manchester City.Bournemouth - Everton 2-1Chelsea - Stoke 5-0Huddersfield - Burnley 0-0Liverpool - Leicester 2-1Newcastle - Brighton 0 -0Watford - Swansea 1-2Meciurile Crystal Palace vs Manchester City (ora 14.00) si West Brom vs Arsenal (18.30) sunt programate duminica.1. Manchester City 58 puncte (- un joc)2. Chelsea 453. Manchester United 444. Liverpool 415. Tottenham 37 (- un joc) etc.