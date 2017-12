VIDEO Real Madrid - FC Barcelona 0-3/ Fiesta catalana pe "Santiago Bernabeu"

Pe "Bernabeu" au fost 80.264 de spectatori.1 FC Barcelona 45 puncte2 Atletico Madrid 363 Valencia 34 (-un meci)4 Real Madrid 31 (-un meci)5 Sevilla 296 Villarreal 24 (-un meci) etc.80' Scapat in extrema dreapta, Semedo trimite la coltul lung, dar mingea se duce pe langa poarta lui Navas78' Bale trimite din cadere, insa Ter Stegen are o interventie foarte buna. Ocazie mare pentru galactici70' Navas se intinde si opreste un sut al lui Messi, Barcelona a trecut pe langa 3-0...63' Carvajal este eliminat dupa un hent care a oprit mingea din drumul spre gol60' Inca un gest necontrolat al lui Sergio Ramos: il loveste puternic pe Luis Suarez, dar primeste doar cartonasul galben...53' Incursiune a lui Jordi Alba in flancul stang, iar centrarea acestuia este reluata "moale" de Luis Suarez42' Marcelo centreaza perfect, iar lovitura de cap a lui Benzema loveste bara portii lui Ter Stegen - cea mai mare ocazie de gol a partideiSe joaca in unele momente intr-o viteza ametitoare, angajamentul fizic este unul total39' Paulinho deviaza cu capul o minge pe coltul scurt, iar Navas are inca o interventie superba30' Paulinho (Barcelona) si Cristiano Ronaldo (32') trec pe langa deschiderea scorului. Interventii extraordinare ale lui Navas si Ter Stegen2' Realul deschide scorul prin Cristiano Ronaldo (lovitura de cap), insa reusita este anulata corect pe motiv de off-sideNavas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro (Asensio '72), Kroos, Kovacic (Bale '72), Modric - Benzema (Nacho '66), Cr. Ronaldo. Antrenor: Zinedine ZidaneTer Stegen - Sergi Roberto (Vidal 90+2), Pique, Vermaelen, Jordi Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta (Semedo '77), Paulinho (A. Gomes '84) - Messi, L. Suarez. Antrenor: Ernesto Valverde.Barca are cel mai bun atac din Primera Division, cu 42 de goluri marcate. Catalanii sunt primii si atunci cand vine vorba de defensiva: au primit doar 7 goluri (cu unul mai putin decat Atletico Madrid).De cealalta parte, galacticii au marcat de 30 de ori si au primit 11 goluri.Realul are 9 victorii, 4 remize si doua infrangeri, in timp ce Barcelona are 13 victorii si trei remize.Barcelona nu se poate baza pe Paco Alcacer si Samuel Umtiti, ambii accidentati.Barcelona - Real Madrid 1-2, 21 aprilie 2012Barcelona - Real Madrid 2-2, 7 octombrie 2012Real Madrid - Barcelona 2-1, 2 martie 2013Barcelona - Real Madrid 2-1, 26 octombrie 2013Real Madrid - Barcelona 3-4, 23 martie 2014Real Madrid - Barcelona 3-1, 25 octombrie 2014Barcelona - Real Madrid 2-1, 22 martie 2015Real Madrid - Barcelona 0-4, 21 noiembrie 2015Barcelona - Real Madrid 1-2, 2 aprilie 2016Barcelona - Real Madrid 1-1, 3 decembrie 2016Real Madrid - Barcelona 2-3, 23 aprilie 2017Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017.174. Victorii Real - 72, Victorii Barcelona - 69, Remize - 33. Golaveraj: 283-277.33. Victorii Real - 12, Victorii Barcelona - 14.12. Victorii Real - 6, Victorii Barcelona - 4.8. Victorii Real - 3, Victorii Barcelona - 2.234 de partide. Victorii Real - 93, Victorii Barcelona - 92, Remize - 49.266. Victorii Real - 97, Victorii Barcelona - 110, Remize - 59.