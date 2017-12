Fatih Terim, antrenor pentru a patra oara la Galatasaray Istanbul

Terim, in varsta de 64 ani, a mai antrenat-o pe Galatasaray in perioadele 1996-2000, 2002-2004 si 2011-2013, a cucerit in total sase titluri de campion nationale, doua Cupe si 4 Supercupe ale Turciei, precum si Cupa UEFA, in anul 2000, cand la echipa din Istanbul evoluau internationalii romani Gheorghe Hagi si Gheorghe Popescu.El a avut, de asemenea, trei mandate de selectioner al Turciei, ultimul incheindu-l in vara acestui an, cand a fost nevoit sa renunte la functie dupa ce a fost implicat intr-o incaierare, fiind inlocuit cu romanul Mircea Lucescu.Galatasaray, care are in palmares 20 de titluri de campioana a Turciei, ocupa in prezent locul 3 in clasament, dupa ce a suferit weekend-ul trecut a patra infrangere din acest sezon. La gruparea "Cim Bom" evolueaza in prezent fundasul roman Iasmin Latovlevici.