Antrenorul Marcel Keizer a fost demis de la Ajax Amsterdam

"Conducerea clubului nu este suficient de increzatoare ca obiectivele echipei Ajax pot fi realizate cu ei. Rezultatele dezamagitoare sunt, de asemenea, motivul acestei decizii. In ceea ce il priveste pe Dennis Bergkamp, exista si un conflict de opinii", se arata intr-un comunicat al clubului din Amsterdam.Keizer a preluat conducerea tehnica a echipei Ajax Amsterdam in luna iunie, el succedandu-i lui Peter Bosz.Dupa 17 etape, Ajax Amsterdam ocupa locul doi in clasamentul campionatului olandez, cu 38 de puncte, cu cinci mai putine deca liderul PSV Eindhoven. In ultimele cinci partide din Eredivisie, Ajax a inregistrat patru victorii (2-1 cu AZ Alkmaar, 3-1 cu Excelsior, 3-0 cu PSV, 5-1 cu Roda) si un rezultat de egalitate (3-3 cu Twente).Ajax a fost eliminata insa, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Olandei, scor 6-7 cu Twente, dupa loviturile de departajare.