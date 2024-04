TENIS Luni, 15 Aprilie 2024, 18:13

România nu are reprezentanți pe tabloul principal de la Țiriac Open (ATP 250), după ce Filip Jianu a fost învins în ultimul tur al calificărilor de la București.

Filip Jianu Foto: LAURENT SANSON / Sipa Press / Profimedia

Filip Jianu, dezamăgit de faptul că organizatorii ATP Țiriac Open 2024 nu au oferit wild card-uri jucătorilor români

După meciul pierdut în fața moldoveanului Radu Albot, scor 7-6(4), 6-4, Jianu a afirmat că organizatorii ar fi trebuit să acorde un wild card și unui jucător din România.

Aflat pe locul 282 în clasamentul mondial, Filip a afirmat că e nevoie de un sistem pentru ca tinerii sportivi români să fie ajutați.

„E puţin dezamăgitor că nu avem niciun român pe tabloul principal aici, măcar cu un wild card. Ar fi putut ajuta un român cu un wild card pe tablou, ca să fie sprijinit de public. Sunt destul de mulţi bani pe tablou, destul de multe puncte pe care noi, la clasamentul nostru, le adunăm mult mai greu la turneele unde jucăm noi.

Iar câteva meciuri aici ar fi însemnat un salt imens în clasament. Şi e altfel să joci cu publicul în spate, ţi se ridică mult nivelul de joc. Au fost circumstanţe grele, eu de exemplu am aflat sâmbătă seara la 6... cerusem un wild card în calificări, nu mi-a fost oferit, dar am semnat, mi-am încercat norocul şi am intrat pe baza clasamentului sâmbătă la 18:00. Şi am jucat duminică imediat primul meci. Nu a fost tocmai uşor, dar mă bucur măcar că am câştigat primul meci.

Nu ştiu dacă decizia e nedreaptă, până la urmă e turneul lor, conducerea decide cui oferă wild card. Puţin dezamăgitor este, da, pentru că am muncit, am jucat foarte bine anul ăsta, am câştigat multe meciuri în turnee mai mici.

Mi-ar fi făcut plăcere să primesc un wild card, ar fi însemnat enorm pentru mine. Până la urmă a fost bine şi aşa pentru că am putut să îmi dovedesc mie că pe baza clasamentului am putut să intru la un turneu ATP".

Tenisul masculin românesc are nevoie de un sistem mult mai bine pus la punct începând de la juniorii de top până la jucătorii ca noi, de 22, 23 până la 26 de ani, care au dovedit totuşi că au un nivel destul de bun la turneele futures şi challenger.

Dar pentru pasul următor trebuie investiţi bani, trebuie aduşi specialişti să ne ajute. Să nu mai fim pe barba noastră pentru că e foarte greu să te antrenezi de unul singur, să mergi la turnee singur, să te susţii financiar de unul singur. Asta e, să fie un sistem care să ne ajute să creştem.

Mereu există discuţii cu federaţia despre partea financiară. Însă la federaţie ştiu că au fost şi ceva probleme cu procesele, cu finanţarea... Eu sunt în relaţii foarte bune cu federaţia, nu am de ce să comentez de rău. Dânşii au avut problemele lor, evident fiecare e pe barba lui, aşa e situaţia în România, aşa este sistemul.

Nu mai am de ce să comentez, mereu e aceeaşi discuţie. Evident că e nevoie de un sistem mult mai bine pus la punct să ajutăm juniorii, să vină finanţare, să vină sponsori, dar nu pot eu să mă ocup de treaba asta, sunt specialişti, sunt oameni la federaţie, dânşii se ocupă de treaba asta” - Filip Cristian Jianu, citat de Agerpres.

ATP Țiriac Open 2024, rezultatele din ultimul tur al calificărilor

Radu Albot (3) - Filip Cristian Jianu 7-6(4), 6-4

Carlos Taberner - Zdenek Kolar 6-2, 6-3

Valentin Vacherot (4) - Benjamin Bonzi (8) 6-3, 6-4

Gregoire Barrere (2) - Lucas Pouille 6-4, 7-5.

Puncte și bani la ATP Țiriac Open 2024

Marele câștigător al turneului bucureștean va pleca acasă cu 250 de puncte în ierarhia ATP de simplu, dar și cu un cec în valoare de 88.125 de euro. ATP Țiriac Open are premii totale în valoare de 580.000 de euro.

• Câștigător: 250 de puncte ATP și 88.125 de euro

• Finalist: 150 de puncte ATP și 51.400 de euro

Premiile aferente câștigătorilor turneului la dublu

• Câștigători: 250 de puncte ATP și 30.610 euro

• Finaliști: 150 de puncte ATP și 16.380 euro.

Programul meciurilor din cadrul turneului ATP Țiriac Open

Luni (ora 11:00): Meciuri de calificare pentru tabloul principal de simplu şi primul tur de meciuri de pe tabloul principal de simplu.

Marți (ora 11:00): Primul tur de meciuri de pe tabloul principal de simplu şi primul tur de meciuri de pe tabloul principal de dublu.

Miercuri și joi (ora 11:00): Al doilea tur de meciuri de pe tabloul principal de simplu şi primul şi al doilea tur de meciuri de pe tabloul principal de dublu.

Vineri și sâmbătă (ora 11:00): Meciuri din sferturi de finală la simplu şi o semifinală de dublu.

Duminică (ora 12:00): Finala de dublu, urmată de finala de simplu nu mai devreme de ora 15:00.

De-a lungul timpului, turneul de la București a fost câștigat de următorii jucători:

2016 - Fernando Verdasco

2015 - Guillermo Garcia-Lopez

2014 - Grigor Dimitrov

2013 - Lukas Rosol

2012 - Gilles Simon

2011 - Florian Mayer

2010 - Juan Ignacio Chela

2009 - Albert Montanes

2008 - Gilles Simon

2007 - Gilles Simon

2006 - Jurgen Melzer

2005 - Florent Serra

2004 - Jose Acasuso

2003 - David Sanchez

2002 - David Ferrer

2001 - Younes El Aynaoui

2000 - Juan Balcells

1999 - Alberto Martin

1998 - Francisco Clavet

1997 - Richard Fromberg

1996 - Alberto Berasategui

1995 - Thomas Muster

1994 - Franco Davin

1993 - Goran Ivanisevic.

