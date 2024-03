TENIS Miercuri, 13 Martie 2024, 08:45

0

​Revenită în tenisul profesionist după o pauză de trei ani și două nașteri, Caroline Wozniacki a reușit să se califice miercuri în sferturile turneului WTA 1000 de la Indian Wells.

Caroline Wozniacki Foto: Daniel Lea/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Caroline Wozniacki a câștigat duelul cu Angelique Kerber de la Indian Wells 2024

Daneza în vârstâ de 33 de ani (locul 204 mondial) a ieșit învingătoare din duelul cu o altă veterană a circuitului WTA: Angelique Kerber (36 de ani - ocupantă a locului 607 în ierarhia mondială).

A fost 6-4, 6-2 pentru Wozniacki după un meci în care nordica a avut tenisul mai bun, a ales inspirat în momentele importante și a câștigat fără drept de apel o partidă care a durat o oră și 24 de minute.

In the vintage battle of moms, Grand Slam champs and former world #1s, 2011 Indian Wells champion Caroline Wozniacki beats 2019 runner up Angelique Kerber 6-4, 6-2 to reach the QFs.



37 (!) WTA 1000 QFs for Sweet Caroline, first since 2019. 6th in IW.



Incredible career. pic.twitter.com/l041bLQ8zj — José Morgado (@josemorgado) March 13, 2024

De știut:

Caroline Wozniacki a câștigat turneul californian la ediția din 2011.

Este a 37-a calificare pentru daneză într-un sfert de finală de turneu WTA 1000 din carieră, prima din 2019. La Indian Wells, a ajuns de șase ori în această fază a competiției.

De cealaltă parte, Angelique Kerber a disputat o finală la Indian Wells, la ediția din 2019.

Foste lidere WTA și actuale mămici (Angie un copil, Caro are doi), Kerber și Wozniacki nu se mai duelaseră de șase ani de zile în circuitul mondial. Acum, scorul meciurilor directe este 8-8.

Caroline Wozniacki a triumfat la Australian Open în 2018 (după o finală cu Simona Halep), în timp ce Angie Kerber se poate mândri cu trei titluri de Grand Slam: Australian Open (2016), US Open (2016) și Wimbledon (2018).

Rezumatul partidei dintre Caroline Wozniacki și Angelique Kerber:

Pentru Wozniacki urmează în sferturi un meci infernal cu Iga Swiatek, lidera mondială și principala favorită la câștigarea turneului din deșertul californian.

BNP Paribas Open este un turneu din categoria WTA 1000 ce se desfășoară în perioada 6-17 martie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $8,995,555. Campioana en-titre este Elena Rybakina.