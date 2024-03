TENIS Marți, 12 Martie 2024, 09:18

Văzut drept principal favorit la câștigarea trofeului de la Indian Wells 2024, Novak Djokovic nu s-a ridicat la nivelul pretențiilor fanilor, liderul mondial cedând surprinzător în fața unui lucky loser clasat pe locul 123 ATP, Luca Nardi, 6-4, 3-6, 6-3.

Novak Djokovic Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic / Profimedia

Djokovic spune că este într-un ciclu negativ de câteva turnee încoace

În vârstă de 36 de ani, Nole a vorbit clar la conferința de presă despre această înfrângere, dar și despre perioada mai puțin fastă pe care o traversează.

„Bravo lui, mai ales în setul al treilea a jucat un tenis foarte bun. Nu îl cunoşteam bine, dar am urmărit câteva videoclipuri şi am văzut că are un tenis de calitate”, a spus inițial Djokerul despre adversarul său de marți.

„Am fost destul de surprins de nivelul meu, foarte rău. Acesta este un rezultat negativ pentru mine. L-am ajutat să joace bine, am făcut erori neforţate oribile, am jucat un tenis defensiv, am lovit prost mingea în setul al treilea. A fost mai agresiv decât mine.

Sunt într-un ciclu negativ de trei sau patru turnee în care nu am jucat la cel mai bun nivel al meu.

Disput mai puţine turnee, sunt mai selectiv, aşa că nu este deloc un sentiment bun să pierzi atât de devreme. Nu am câştigat încă un titlu anul acesta, nu sunt obişnuit, dar asta este, voi trece la altceva”, a completat Novak Djokovic.

Rezumatul partidei dintre Nardi și Djokovic

De știut:

Este prima înfrângere din carieră a lui Nole în fața unui lucky loser, italianul reușind să ajungă în premieră în optimile unui turneu de categorie Masters (ATP 1000).

Luca Nardi este jucătorul cu cel mai slab clasament ATP (locul 123) care-l învinge pe Djokovic într-un turneu de categorie Masters sau Grand Slam din 2008 încoace.

Italianul a devenit doar al patrulea jucător cu cel mai slab clasament mondial care reușește să învingă un lider mondial la un turneu Masters.

Ceilalți au fost Francisco Clavet (locul 178 împotriva lui Lleyton Hewitt), Thanasi Kokkinakis (locul 175 împotriva lui Roger Federer) şi Vasek Pospisil (locul 129 împotriva lui Andy Murray).

În optimi, Luca Nardi va da peste Tommy Paul, americanul fiind cap de serie 17 la competiția din deșertul californian.

Despre participările lui Novak Djokovic la Indian Wells

Succesul cu Aleksandar Vukic din turul anterior a fost unul special pentru Nole: a reprezentat victoria cu numărul 400 din carieră la turneele de categorie Masters (ATP 1000) - un record.

Djokerul deține recordul de victorii consecutive de la Indian Wells: 20, între 2014 și 2017.

Novak are 5 titluri la Indian Wells, record pe care-l împarte cu Roger Federer. Sârbul a ridicat trofeul în 2008, 2011, 2014, 2015 și 2016.