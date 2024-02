TENIS Vineri, 23 Februarie 2024, 17:34

​Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului „WTA 1000” de la Dubai, dar prestațiile solide au dus-o pe locul 22 în clasamentul mondial. Românca va avea însă un alt antrenor în următoarea perioadă.

Sorana Cirstea Foto: Brad Penner / AP / Profimedia

Sorana Cîrstea va avea un nou antrenor

Prezentă la Dubai unde a fost la un pas de finala turneului, românca a anunțat încetarea colaborării cu antrenorul suedez Thomas Johansson și a precizat că momentan se pregătește alături de olandezul Peter Wessels.

„Da, am terminat cu Thomas Johansson după Australian Open. Am lucrat cu Peter Wessels de fiecare dată când am fost în Dubai, pentru că jumătate din timp sunt în Dubai acum. El este stabilit aici, în Dubai.

L-am întrebat după ce am venit de la Australian Open dacă mă poate ajuta în Abu Dhabi și aici, în Dubai. Merge foarte bine. Avem o chimie bună. Sunt foarte fericită că îl am în loja mea săptămâna aceasta.

Până acum, am o configurație diferită pentru Indian Wells și Miami. Cu Peter este puțin mai greu, deoarece el este stabilit aici, în Dubai. Lucrează foarte mult. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla” – a declarat Sorana Cîrstea, conform Eurosport.

De știut după meciul dintre Sorana Cîrstea și Jasmine Paolini

Jasmine Paolini se va duela pentru trofeul de la Dubai cu învingătoarea dintre Iga Swiatek (1 WTA) și Anna Kalinskaya (40 WTA).

Pentru prezența în semifinalele de la Dubai, Cîrstea va încasa un cec în valoare de $158.944 și 390 puncte în ierarhia WTA de simplu.

Sorana avea nevoie de o victorie în fața italiencei pentru urca pe locul 15 în clasamentul WTA, dar rămâne pe locul 22 (poziție pe care a început competiția din Emiratele Arabe Unite). Dacă Anna Kalinskaya va triumfa la Dubai, românca va coborî pe locul 23.



De cealaltă parte, Jasmine Paolini a acumulat 2.350 de puncte și se află pe locul 16 în ierarhia în timp real. Dacă va câștiga competiția, italianca va urca până pe locul 14 (cel mai sus a fost pe 24).

Jasmine conduce cu 3-0 în meciurile directe cu Sorana. Italianca s-a impus în fața româncei la Portoroz 2021, Roland Garros 2023 și Dubai 2024.

Sorana Cîrstea, traseul de la WTA Dubai

Turul I: 6-3, 7-6(2) vs Sofia Kenin

Turul II: 6-1, 6-4 vs Veronika Kudermetova

Optimi: 3-6, 6-3, 7-5 vs Donna Vekic

Sferturi: 2-6, 7-6(1), 6-2 vs Marketa Vondrousova

Semifinale: 2-6, (6)6-7 vs Jasmine Paolini.