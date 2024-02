TENIS Luni, 12 Februarie 2024, 10:57

Sorana Cîrstea pare că și-a revenit după rezultatele slabe înregistrate la finalul lui 2023 și începutul lui 2024. Sportiva noastră s-a calificat în turul doi al turneului „WTA 1000” de la Doha, fază a competiției în care o va întâlni pe Iga Swiatek, lidera clasamentului mondial.

Sorana Cirstea Foto: Kamran Jebreili / AP / Profimedia

Sorana Cîrstea o întâlnește pe Iga Swiatek, luni, la WTA Doha

Conform programului anunțat de organizatori, meciul Soranei cu Iga (principală favorită) va fi al patrulea de pe Terenul Central.

Pe această arenă vor mai avea loc partidele Ashlyn Krueger - Paula Badosa (se reia de la 3-6, 6-4, 2-4 și 40-15), Magdalena Frech - Victoria Azarenka și Caroline Garcia - Naomi Osaka.

Astfel, meciul dintre Cîrstea și Swiatek ar putea începe în jurul orei 18:00 (ora României) și va fi transmis în direct pe DigiSport 2.

„O știu destul de bine pe Iga. M-am antrenat destul de mult cu ea în ultima vreme. Probabil și ea mă știe foarte bine. Un meci dificil. Este numărul 1, înseamnă că face ceva bine. Mereu am încredere în șansele mele. Mereu intru să câștig. Nu va fi un meci ușor, pentru că greșește puțin.

Normal că îmi doresc să intru în Top 20, mai ales că sunt aproape (se află pe locul 22 - n.r.). Simt că am jocul necesar. Am bătut destul de multe jucătoare din Top 10, Top 20. Am nevoie de un pic mai multă consistență” - Sorana Cîrstea, într-un interviu pentru DigiSport.

De știut:

Sorana Cîrstea și Iga Swiatek s-au mai întâlnit de două ori, iar poloneza a avut câștig de cauză de fiecare dată: 5-7, 6-3, 6-3 la Australian Open 2022 și 6-2, 6-3 la Indian Wells 2022.

Prin calificarea în turul al doilea, Sorana și-a asigurat un premiu în valoare de 20.650 de dolari și 65 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

Cîrstea se află pe locul 22 în clasamentul WTA Live (cel mai sus a fost pe locul 21).

Qatar TotalEnergies Open 2024 are loc în perioada 11-17 februarie. Turneul se joacă pe zgura de la Doha, face parte din categoria „WTA 1000” și oferă premii totale în valoare de $3.211.715. Campioana en-titre este Iga Swiatek (2022, 2023), iar Simona Halep s-a impus în 2014.

Principalele favorite de la WTA Doha: Iga Swiatek (1), Coco Gauff (2), Elena Rybakina (3), Ons Jabeur (4), Qinwen Zheng (5), Marketa Vondrousova (6), Maria Sakkari (7), Jelena Ostapenko (8).